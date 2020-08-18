Ericsson, 100'üncü 5G anlaşmasını imzaladı

18 Ağustos 2020

Ericsson'ın Telekom Slovenije ile yaptığı 5G anlaşması ile küresel ölçekte 100'üncü 5G anlaşmasını geçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ericsson, farklı ülkelerde faaliyet gösteren farklı servis sağlayıcılarla olan 100’üncü ticari 5G sözleşmesini imzalarken, söz konusu sayı 5 kıtaya yayılmış ve kamuya açıklanmış 58 sözleşmeyi ve 56 canlı 5G ağını içeriyor.

Ericsson'ın, 5G'ye yönelik Ar-Ge faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana büyük servis sağlayıcılarla stratejik ortaklık yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Ericsson, ilk kamuya açık 5G iş ortaklığını 2014 yılında duyurdu. Teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortaklıkları ve mutabakat anlaşmalarını (MoU) 5G New Radio (NR) teknolojisi testleri ve denemeleri takip etti. Daha sonrasında ise ticari anlaşmalar ve ağ uygulamaları duyuruldu. İlk canlı ticari uygulama 2018 yılında oldu. Ericsson'ın imzaladığı bu sözleşmeler, Ericsson Radyo Sistemi ve Ericsson çekirdek ağ dağıtımlarında yer alan ürün ve çözümlerle sağlanan Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve Çekirdek şebeke portfolyolarını kapsıyor. Ericsson'ın 5G dağıtımları 5G Non-Standalone, 5G Standalone ve Ericsson Spektrum Paylaşımı (Ericsson Spectrum Sharing) teknolojilerini ve Ericsson’ın çift modlu 5G Çekirdek yapısıyla yerel yetenekleri de içeriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ericsson Başkanı ve CEO’su Börje Ekholm, "Müşterilerimizin ihtiyaçları 5G'yi geliştirmeye başladığımız ilk günden itibaren gelişimin ve değişimin merkezinde yer aldı. 5G'ye olan bağlılığımızın dünya genelinde 100 farklı servis sağlayıcının 5G hedeflerine başarıyla ulaşmak için bizi tercih etmesiyle sonuçlanmasından büyük gurur duyuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajları abonelerine, sektöre, topluma ve ülkelere kritik bir ulusal altyapı olarak sunmalarına yardımcı olmak üzere müşterilerimizi merkeze koymaya devam ediyoruz." dedi.