Ericsson, Cradlepoint'i 1,1 milyar dolara satın aldı

22 Eylül 2020

Ericsson, yaptığı açıklama ile kurumsal Wireless Edge WAN (kablosuz uç geniş alan ağı) 4G ve 5G çözümlerinde geniş bir pazara sahip olan Cradlepoint'i satın alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre satın alma, Ericsson'ın hızla genişleyen Kurumsal 5G alanında pazar payını artırma stratejisinde büyük rol oynayacak. Cradlepoint'in ürünleri, Ericsson'ın özel ağları ve küresel bir IoT (nesnelerin interneti) platformunu içeren mevcut kurumsal 5G çözümlerini tamamlayacak.

Kurumlar için 5G destekli hizmetlerden oluşan her iki şirketin çözüm portföylerinin birleşimi, Ericsson'ın müşterileri için yeni gelir akışları oluşturacak ve ağlara yapılan yatırımların getirilerini artıracak.

Kendi markası altında faaliyetlerine devam edecek

Açıklamaya göre tamamen Ericsson'a ait bağlı bir şirket haline gelecek olan Cradlepoint, mevcut markası altında faaliyet göstermeye devam edecek. Cradlepoint çalışanları şirketin Idaho, Boise'de bulunan merkezinden çalışmaya devam edecekler. Şirket, Ericsson'ın Business Area Technologies & New Businesses biriminin bir parçası olacak.

1,1 milyar dolar değerleme karşılığında gerçekleşen satın almanın, kapanış koşullarına tabi olarak 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satın alma bedeli Ericsson’ın nakit kaynaklarından karşılanacak ve kapanışta ödenecek. 2019 yılında satışları 1,2 milyar kron olan Cradlepoint'in brüt kâr marjı ise yüzde 61'di.

Ericsson'un operasyon marjının olumsuz etkilenmesi bekleniyor

Ericsson'un kısa vadeli beklentilerine dair bilgilerin de yer aldığı açıklamaya göre, Ericsson'un operasyon marjlarının 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık yüzde 1 olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bunun yarısı, satın almadan kaynaklanan maddi olmayan varlıkların amortismanıyla ilgili. Cradlepoint'in nakit akışına 2022 yılından itibaren katkıda bulunması bekleniyor. Ericsson'un grupla ilgili 2022 mali hedeflerinde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

WAN Edge çözümleri işletmeler, mobil çalışanlar ve kritik acil durum hizmetleri için gereken her yer ve zamanda hızlı, güvenli ve esnek bağlantı sunmak üzere 4G ve 5G üzerinden bağlantı kuruyor. Cradlepoint yüzde 25-30'luk bir büyüme ile bu pazarda güçlü bir konuma sahip.

Kablosuz WAN çözümleri sunuyor

2006 yılında kurulan ve 650'nin üzerinde çalışana sahip olan Cradlepoint, kurumsal düzeyde bağlantı seçenekleri sunan kablosuz WAN çözümleri sunuyor. Merkezi ABD'nin Idaho eyaletinin Boise şehrinde olan şirketin aynı zamanda Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde bir Ar-Ge merkezi, İngiltere ve Avustralya'da da ofisleri bulunuyor. Cradlepoint'in abonelik modeli, bulut üzerinden sağlanan yazılımları donanım uç noktaları, destek ve eğitimle bir araya getiriyor. Ericsson'un Cradlepoint ile olan uzun süreli iş birliği, 4G'nin ABD pazarında sunulmaya başlandığı 10 yıldan uzun bir süreye dayanıyor.

"Portföyümüze yakın satın almalar stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ericsson Başkanı ve CEO’su Börje Ekholm, “Portföyümüze yakın satın almalar önceden belirttiğimiz stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası. Cradlepoint'in satın alınması mevcut çözümlerimizi daha da geliştirmenin yanı sıra müşterilerimizin 5G ağ yatırımlarının değerini artırmalarına yardımcı olma stratejimiz açısından da büyük önem taşıyor. Ericsson, Cradlepoint'in Wireless Edge ve Wireless WAN pazarındaki lider konumunu daha da güçlendirecek benzersiz bir konuma sahip. Pazara erişim gücümüzü ve dünyanın en büyük mobil operatörleriyle olan ilişkilerimizi bir araya getirerek, müşterilerimizin bu heyecan verici pazarda daha da büyümelerini desteklemek için çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Tüm Cradlepoint çalışanlarına hoş geldiniz demek istiyorum.” dedi.

Cradlepoint CEO’su ve Başkanı George Mulhern ise, "Hücresel ağların ve teknolojilerin gücünü kurumsal ve kamu sektörü müşterilerimize getirmekte öncü olduk ve geleneksel kablolu WAN sınırlarının ötesine geçmelerine yardımcı olduk. 5G alanında dünya lideri olan Ericsson bizim için harika bir eşleşme. Ericsson'la birlikte işimizi büyütmekten ve genişletmekten büyük heyecan duyuyorum.” şeklinde konuştu.