Ericsson, Vonage’ı satın aldı

Ericsson, Amerikan telekomünikasyon şirketi Vonage’ı satın alma sürecini tamamladı. Bu satın alma sayesinde Ericsson, Hizmet Olarak İletişim Platformu (CPaaS - Communications Platform as a Service), UCaaS ve CCaaS’ı da içeren bir iletişim çözümleri paketi için ihtiyaç duyulan güçlü yapı taşlarına erişim sağlıyor.

Ericsson, Vonage’ın CPaaS hizmetlerinden yararlanarak gelişmiş 5G ağlarının sunduğu özelliklerin kullanım, tüketim ve ödeme biçimlerini tümüyle değiştirmeyi hedefliyor. Açık Uygulama Programı Arayüzleri aracılığıyla, Vonage'ın 1 milyondan fazla yazılım geliştiricisi de dahil olmak üzere, küresel geliştirici topluluğuna, 4G ve 5G ağ özelliklerine kolay erişim sağlama olanağı tanınıyor.

Ericsson, Vonage’ın UCaaS ve CCaaS çözümlerine yönelik Ar-Ge yatırımlarını artırmayı ve bu çözümleri CSP’lere sunmayı amaçlıyor. Ericsson mevcut müşterilerinin bu çözümleri kendi markaları altında piyasaya sürmelerini sağlayarak büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor. Ericsson’un küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik mevcut iletişim hizmetlerine dahil edilecek Vonage UCaaS ve CCaaS çözümleri, şirketin hem CSP'lere hem de işletmelere sağladığı hizmetlere önemli bir katkıda bulunuyor.

“Hizmetlerin kapsamını genişletme fırsatı bulacağız”

Ericsson Başkanı ve CEO’su Börje Ekholm, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vonage’ı Ericsson bünyesinde görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Vonage’ın sunduğu iletişim çözümleri UCaaS, CCaaS ve İletişim API’ları sayesinde Ericsson’un kurumsal segmentte sunduğu hizmetlerin kapsamını daha da genişletme fırsatı bulacağız. Gelecekte ağ özelliklerinin açık ağ API’ları yoluyla tüketilecek ve ödenecek olması, benzersiz inovasyon fırsatları yaratacak. Ericsson olarak, mevcut 4G altyapısını temel alan ilk ağ API’ımız olan Dinamik Son Kullanıcı Yükseltmeyi daha önce hizmete koymuştuk. Vonage ile birlikte bu yeni API’ları geliştirecek ve ticarileştireceğiz. Önde gelen CSP'lerde şimdiden bu alanda büyük ilerlemeler görüyoruz ve ilk 5G ağ API'larını önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Vonage'ın UCaaS ve CCaaS uygulamalarıyla inovasyonu sürdürürken, işletmeler için yeni ve gelişmiş uygulamalar ve hizmetler oluşturmaya devam edecek, bu sayede işletmelerin daha iyi iletişim, bağlantı ve katılıma yönelik yeni dijital deneyimler oluşturmasına destek olacağız. Ağ dünyasını dünya çapındaki yazılım geliştiricilerle buluşturarak ağın merkezde olduğu yeni bir paradigma yaratıp, CSP'lere yüksek performanslı ağlara yatırım yaparak yeni gelir fırsatları oluşturmalarına imkan tanıyacağız.”

Vonage CEO’su Rory Read, ise şunları kaydetti: “İnovasyondan doğan bir şirket olan Vonage, bugün kurumsal bulut iletişim alanında dünya lideri. Bu iş ortaklığı sayesinde Ericsson’un 5G alanındaki liderliği, dünya çapındaki varlığı ve güçlü Ar-Ge yetkinliğinden yararlanarak işletmelere sunduğumuz hizmetleri daha da geliştireceğiz. UCaaS, CCaaS ve İletişim API’larına duyulan talebin hızla arttığı günümüzde, şirketlerimizin kurduğu bu uzmanlık, yetenek ve inovasyon birliği, hem müşterilerimiz hem iş ortaklarımız için çok iyi bir haber. Çalışma, öğrenme, doktora gitme, egzersiz yapma ve eğlenme biçimlerimiz kökten değişiyor. Birlikte, dijital dönüşümün yeni dalgasının tam kalbinde konumlanacak olan Ericsson ve Vonage, işletmeler, CSP’ler ve son kullanıcılara iş yapma biçimlerini değiştirecek yenilikçi uygulamalar ve hizmetler sunacak. Olağanüstü deneyimler yaratarak, çalışanlar ve müşteri temas noktaları arasında daha güçlü bir iletişim ve bağlılık oluşturacağız.”