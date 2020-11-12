Ericsson'dan Türkiye'ye yapay zeka ve otomasyon merkezi

12 Kasım 2020

Ericsson, yaptığı açıklama ile Türkiye'de Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (Machine Learning) dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı yüksek değerli mühendislik ve tasarım çözümlerinin teşvik edilmesini amaçlayan yeni merkezini duyurdu.

Açıklamada Ericsson'un Mobilite Raporuna dayandırılarak verilen bilgiye göre, 5G'nin 2025 yılına kadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 80 milyon aboneye ulaşması ve toplam mobil aboneliklerin yüzde 10'unu temsil etmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Sonuç olarak servis sağlayıcılar, verilerde yaşanan büyük artışı desteklemede çok önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor ve genellikle bilişim teknolojileri dönüşümü stratejilerinin bir parçası olarak ağ ve uygulama performansını iyileştirme yoluna gidiyor. Ericsson, Yönetilen Hizmetler Merkezi'ne servis sağlayıcıların müşterileriyle olan etkileşimlerini artırmak için çeşitli yapay zeka tabanlı yönetim hizmetleri ekleyerek 5G’ye giden yolda onların yanında olmaya ve desteklemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, "Dijital dönüşümden geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Ericsson olarak yeni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha da geliştirecek, sadece Türkiye'de günümüzün teknolojik ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendislerimizle destek olacağız.” dedi.