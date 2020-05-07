Erka Grubu, kurumsal seyahat hizmetlerini tek çatı altında sunuyor

07 Mayıs 2020

Halim ASLAN

İSTANBUL - Kurumsal Seyahat ve Etkinlik yönetimi alanında, bütün hizmetlerini tek bir çatı altında sunan Erka Grubu, Bizigo.com ürünü ile firmaların tüm iş seyahatlerini, online olarak planlamalarını ve detaylı olarak raporlamalarını sağlıyor. Geliştirdikleri uygulamanın maliyet açısından firmalara ‘alırken kazanmalarını’ ve ortalama yüzde 30 tasarruf yapmalarına imkan sağladığına dikkat çeken Erka Grubu CEO’su Serhat Kahraman, “Kurumsal seyahatte dijitalleşmenin hız kazanacağı bir döneme girdiğimizi varsayarak, yatırımlarımızı da bu planlama doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Kurumsal seyahat sektörüne yeni bir soluk getiren ve teknolojik altyapısı ile kullanıcılarına pratik çözümler sunan Bizigo.com portalımız için SOS raporumuzu aktifleştirdik. Diğer yandan da müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, “anlık olarak kim nerede” raporunu hayata geçirdik. Artık günümüzde firmalar çalışanlarını anlık olarak tek tuşla nerede olduğunu görmek istiyor. Bizigo olarak bu raporlama modülünü geliştirerek, kurumsal firmalara verdiğimiz hizmet ağını da genişleterek farklı bir portal hizmeti sunmaya başladık” diye konuştu.

Eylülde yüzde 50 seviyelerine ulaşmayı öngörüyoruz

Salgının sektöre olan etkilerine de değinen Kahraman, “Tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salğınının Çin’de ortaya çıktığı günden itibaren, Asya ülkelerine seyahat eden firmalarımızdan dolayı virüsün yarattığı etki, gündemimizdeki yerini almaya başlamıştı. Fakat, kurumsal seyahat taleplerinde, Aralık 2019 ile Ocak 2020 de Asya seyahatleri haricinde bir azalma olmamıştı. Ancak, Şubat ayı itibariyle salgının Avrupa’da da kendini göstermesi ve vaka sayılarının da artmasıyla birlikte, global ölçekteki müşterilerimize de seyahat kısıtlamaları gelmeye başladı ve Şubatın son dönemi ile Martın başı itibariyle kurumsal seyahat durma noktasına geldi ve Nisan ayı itibariyle de tamamen durdu” dedi. Durumun ne kadar süreceğine ilişkin herhangi bir öngörüde bulunamayacaklarını dile getiren Kahraman, salgınla mücadeleden başarıyla çıkıldığı ve seyahat yasaklarının da kademeli olarak kalkmasıyla beraber, tüm firmaların yarım kalmış ya da ertelenmiş olan planlarıyla, kurumsal seyahatlerin hız kazanacağını düşündüklerini, Eylül ayı itibariyle de normal dönemlerdeki gibi olmasa da %50 seviyelerine ulaşacağını düşündüklerini söyledi.