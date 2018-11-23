Erkanlı, konut stokunu öğrenci yurduna çevirecek
Öğrenci yurtlarına odaklanan Erkanlı Holding, ilk yatırımı olan Sakarya’da “Univa Öğrenci Evi Kampüsü’nden sonra Kocaeli ve Düzce’de yapacağı iki öğrenci evi projesini satışa sundu. Holding, İstanbul’daki konut stokunu da yurda çevirmeyi planlıyor.
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