Erkurt Holding’den 'iletişim zinciri' modeli

05 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik bir dizi önlemler alan Erkurt Holding, özellikle esnek ve uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte; çalışanlarının sağlık takibini yapmak ve ekipler arası iletişimi sürdürmek amacıyla bir iletişim zinciri uygulaması başlattı. Her halkasında bir çalışanın yer aldığı bu zincir sayesinde, gerekli desteklerin gecikmeden verilebilmesi sağlanıyor. Şirket içinde yetkilendirilen kişilerin, haftada iki kez yaptığı telefon görüşmelerine ait tüm raporlamalar, holdingin dijital dönüşüm ekipleri tarafından geliştirilen özel bir yazılım üzerinden, online olarak takip ediliyor. Görüşmeler esnasında “bütüncül” mesajlar verebilmek ve çalışanlara motivasyon desteği de sağlamak için arama yapan yetkililer, holdingin iletişim ekibi tarafından hazırlanan bir yönergeyi izliyor. Erkurt Holding işyeri hekimlerinin takip ve yönlendirmeleri ile yürütülen uygulamada, aynı zamanda şirket psikoloğu tarafından danışmanlık desteğinin verilmesi de sağlanıyor.

Çalışanlara 2500 litre dezenfektan dağıtılacak

Erkurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kerem Alptemoçin, “Çalışanlarımızın sağlık durumlarını takip etmek ve birbirimize destek vermek üzere bir iletişim zinciri oluşturduk. Bu süreçte görüşmeleri sürdüren ekip arkadaşlarım, ilgi ve gayretleriyle projenin amacına ulaşmasını sağladı. Tüm çalışanlarımızdan uygulamaya ilişkin olumlu geri bildirimler aldık ve bu dönemde iletişimimizi artırdık” dedi. Alptemoçin, uygulamanın “biz” bilinci oluşturmaya ve ekip dayanışmasına katkılarına da dikkat çekti. Alptemoçin, ofis çalışanları için evden ve esnek çalışma modelleri uyguladıklarını, iş yerinde olması gereken personeller için ise maske dağıtımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerle birlikte sosyal mesafe kurallarını da uyguladıklarını belirtti. Alptemoçin, çalışanlara gönderdikleri erzak paketi ve hijyen setine ek olarak, iş ortağı olan firma ile üretecekleri 2 bin 500 litre el dezenfektanının da çalışanlara ulaştırılacağını sözlerine ekledi.