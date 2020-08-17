Ermaksan Avrupa'nın dişli devinin peşinde

17 Ağustos 2020

DÜNYA

Demir çelik, maden, enerji, çimento ve kağıt gibi sektörlere dişli üretimi yapan Ermaksan Makine, kamu bankalarının faiz düşürdüğü dönemde kullandığı kredi ile 18 bin metrekarelik alandaki yeni fabrika yatırımını tamamladı. Ermaksan Makine Dişli Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdoğan, yatırıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Almanya’da bulunan Avrupa’nın en büyük dişli fabrikasını satın almak için hazırlandıklarını söyledi.

Faizde yaşanan düşüşün anlamlı olmakla birlikte, halen sanayicinin konut kredisinden daha yüksek faizle finansmana erişebildiğini belirten Erdoğan, Avrupa’nın en büyük dişli fabrikasını satın almalarının finansman desteğine bağlı olduğunu bildirdi. Yeni yatırım planlarını DÜNYA’ya anlatan Hasan Erdoğan, Türkiye’de her çeşit dişliyi üretebilme kabiliyetine sahip olduklarını söyledi. Erdoğan, COVID-19’un salgın haline gelmesiyle birlikte birçok sektörde işlerin yavaşladığını ifade ederek, kendilerinin bu süreci yatırımla geçirdiklerini kaydetti. Kredi faizinin yüzde 10’un altına düşmesiyle, mevcut üretim tesislerinin yanında devam eden yatırımı tamamladıklarını söyleyen Hasan Erdoğan, yeni tesisin 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 18 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu kaydetti.

Salgın döneminde işçi çıkarmadıkları gibi yeni istihdam da oluşturduklarına değinen Erdoğan, uygun standartlarda yaptıkları üretimi, en çok Almanya olmak üzere, Amerika dahil dünyanın önemli sanayi devlerine sattıklarının altını çizdi.

Erdoğan aldıkları siparişlerle üretim hatlarının yıl sonuna kadar dolduğunu ancak yeni siparişleri de gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

“Keşke devlet bana ‘git bu fabrikayı al' dese”

Almanya’da bulunan Avrupa’nın en büyük dişli fabrikasını satın almak için girişimleri olduğunu söyleyen Hasan Erdoğan, hassas sektörlerin dişlilerini üreten fabrikanın çok ileri teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Fabrikanın mevcut ortaklarının 75 ve 80 yaşlarında olduğunu, üçüncü neslin ilgi göstermediği için satmak zorunda kaldıklarını kaydeden Erdoğan, Avrupa’da da kimsenin böyle bir tesisi satın alıp strese girmeyeceğini anlattı.

Bu girişim sırasında devlet desteğini de görmek istediğini dile getiren Erdoğan, tüm Avrupa’nın buradan alım yaptığını kaydetti ve “Mesela keşke devlet bana 13-15 milyon Euro destek verip, git bu fabrikayı al gel dese. Hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın ihtiyacını buradan karşılayabilirim. Hatta Çin bile gelip buradan ürün alıyor” ifadelerini kullandı.

“Sanayicinin faizi konut kredisinin altında olmalı"



Halen konut kredilerinde yıllık faizin yüzde 6.5 seviyesindeyken, sanayicinin bunun üzerinde kredi kullanabildiğini dile getiren Hasan Erdoğan, "Ekonominin büyümesi ve istihdamın artması için yatırım-üretim şart. Bunun için de sanayicinin uzun vadede uygun koşullarda finansman ihtiyacının karşılanması gerekiyor. En azından yatırım için yüzde 5 civarında sağlanacak üretim desteği ile aslında çok daha büyük fayda sağlanabilir" dedi. Sanayicinin yetişmiş eleman sıkıntısından da bahseden Erdoğan, Ermaksan olarak her yıl 50’ye yakın meslek lisesi öğrencisini fabrika bünyesinde eğittiklerini, bunların bir kısmını da eğitim dönemi sonunda istihdam ettiklerini vurguladı.