Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı

25 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın önemli metal işleme fuarlarından biri olan EMO Hannover Fuarı’nda yenilikçi teknolojilerini sergiledi.

16-21 Eylül tarihlerinde “Geleceğin Üretimine Yön Veren Akıllı Teknolojiler” ana temasıyla düzenlenen fuarda; metal kesme ve şekillendirme tezgâhları, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akışları, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarında modern metal işleme teknolojileri sergilenirken, Ermaksan da Hall 16 Stant E22'de ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Ermaksan’ın, fuarda tanıttığı teknolojiler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

“İleri teknoloji geliştirmeye ve katma değere odaklandık”

Sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EMO Fuarı’nın kendileri açısından son derece verimli geçtiğini aktaran Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Yüzde yüz yerli ve milli üretim anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ve sektörün gelişimine yön veren teknolojilerimizi, fuar süresince dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerle buluşturduk. Önemli bağlantılar kurduğumuz fuar süresince yaptığımız iş görüşmelerinden ileriye dönük beklentimiz de yüksek. Ermaksan olarak, tamamen ileri teknoloji geliştirmeye ve katma değere odaklanmış durumdayız. Markalaşma ve global ölçekte marka değeri yaratma yolunda bugüne kadar ciddi mesafeler kat etmeyi başardık. Amacımız bu çalışmaları sürdürülebilir hale getirerek, ülkemizi teknoloji arenasında gururlandırmaya devam etmek. Bu anlamda şirket olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de bilgiye ve teknolojiye yönelik yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.