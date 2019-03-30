Ermaş, Coante’yi global marka yapmak istiyor

30 Mart 2019

Coante’nin, taş plakaları; doğada bulunan kuvars kristalinin granül haline getirilerek, reçine katkısı ve boya pigmentleri ile desteklenip, özel reçeteler ile oluşturulan hamurun kalıp içerisinde pişirilmesi, soğutulması ve parlatma işlemlerinin gerçekleşmesi ile ürettiğini kaydeden Kenan Erdem, ürünlerinin gözeneksiz, kompakt ve homojen yapılarıyla, kullanılan alanlarda darbeye, sıvı emilimine, leke direncine sahip antibakteriyel ve hijyenik, nefes alan mekanlar yarattığını aktardı.

Erdem, “Mermer ve granite göre yüksek sertlik derecesine sahip olan kuvars kristali; mutfak, banyo, iç mekan yer ve basamak kaplamalarında önemli avantajlar sağlıyor. Pek çok ülkede hızla ilerlemekte olan kompoze taş sektöründe, biz de Coante olarak kısa zamanda bir global oyuncu haline gelerek, ihracatta varlığımızı gün geçtikçe daha fazla hissettirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız”

Coante’nin 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekare alana kurulduğunu ifade eden Kenan Erdem, “Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 800 bin metrekare. Sahip olduğumuz bu yüksek teknoloji sayesinde yenilikçi ve modern pek çok ürünü üstün kalite ve süreklilik ile üretebiliyoruz. 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla kurulumuna başlanan ikinci Breton hattımız ile üretim parkımızı güçlendireceğiz. Bu sayede üretim kapasitemizi iki katına çıkararak, iç pazardaki gücümüzü yurtdışı pazarlarında da gösterip, sektörümüzde ihracat lideri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kaydetti.

Yurt içi ve dışı pazarlarına daha kaliteli ürünü daha büyük miktarlarda verebilme gücüne sahip olduklarına dikkat çeken Erdem, “Rakiplerimizin teknoloji olarak yeterli olmadığı uzun damarlı ve benzeri ürünleri pazara sunabiliyoruz. Bir yandan da yeni ürün trendlerini takip ederek, portföyümüzü sürekli canlı tutabilmek için gerekli Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Coante ürünlerinin doğal taşın kullanılabildiği tüm alanlarda rahatlıkla uygulanabildiğini vurgulayan Erdem, “Doğal taşın aksine, yapısında kılcal çatlaklar ve gözenekler bulundurmamasından dolayı hijyenik olma özellikleri var. Üstelik her biri tasarım ürünü olduğundan geniş renk seçenekleri mevcut” dedi.