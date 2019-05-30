Ermetal, taşıtları hafifletecek

30 Mayıs 2019

Otomotiv sanayini gelecekle ilgili hedeflerine yön veren teknolojik alan olarak gördüklerini ifade eden Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, “Sektörde daha hafif araç üretimi için yeni nesil çelikler ve kompozit malzeme teknolojisi, elektrikli araç üretimi noktasında nesnelerin interneti ve kontrol sistemleri üzerinde çalışmalarımıza ağırlık vermeyi planlıyoruz” dedi. Süalp, Ar-Ge merkezinde yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra otomotiv sektörüne yönelik alanlardaki projeleriyle tasarım ve üretim süreçlerini iyileştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Ar-Ge merkezinde faaliyete başladıkları günden bu yana yaklaşık 400 proje üzerinde çalıştıklarını belirten Yesari Süalp, “TÜBİTAK destekleriyle ikisi başvuru sonucu bekleyen ikisi de başvuru hazırlık sürecinde olan dönem itibariyle 4 projemiz TÜBİTAK’a sunulacaktır. Bu projeler de Endüstri 4.0, katmanlı imalat ve kompozit teknolojileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Üç Avrupa Birliği projemizle de uluslararası alanda faaliyetlerimiz sürüyor” şeklinde bilgi verdi.

Halihazırda otomotiv sektöründe yürüttükleri projelerde bahseden Yesari Süalp, otomotiv ana sanayi müşterilerinin güncel modellerinin üretiminin 2021-2022 yıllarına kadar süreceğini bildirdi. Bu süre zarfında modeller üzerinde Face Lift dedikleri yenilik çalışmalarının da yapılacağın belirten Süalp, “Örneğin Fiat –Tofaş 356 Egea modelinde bu kararı aldıklarını geçen günlerde bildirdi ve model üretiminin 2024 yılına kadar süreceğini açıkladı.

O/Renault’un da yeni Clio (BJA) modelinin de üretimi geçtiğimiz aylarda başlamıştı. F/Otosan’da Transit modellerinde benzer çalışmalarını yapmıştı. Bu koşullar çerçevesinde üretimler bütçe öngörüleri seviyesinde devam ederken bir taraftan da yeni model çalışmaları başladı. F/Otosan’da 2 proje, Fiat- Tofaş’ta yeni Doblo projeleri için ana sanayilerle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Otomotivde, yatırımlarını elektrikli ve otonom araçlar üzerine planlıyor

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde elektrikli ve otonom araçlar üretimi bugünkü üretim şekillerinin yerini alacağını ve sektörde önemli bir değişiklik yaşanacağını ifade eden Süalp, “Doğal olarak da otomotiv sektöründe bulunan tüm işletmelerin bu dönüşüme paralel hareket etmesi gerekiyor. Ermetal Otomotiv bilindiği gibi saç şekillendirme, kaynak ile birleştirme, plastik parça ve direksiyon mili üretimi ana iş kollarımız. Bu konulardaki gelişimleri yakından takip ediyoruz. Bu gelişimlere paralel olarak da 2020 sonrasında yatırımlarımızı planlamayı ve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” yorumunda bulundu.

Yesari Süalp, yılın ilk 4 ayında çalıştıkları müşteriler bazında geçen yıl değerlerine göre yüzde 5 ila 8 düşüş gözlemlendiğini; ancak 2019 bütçe öngörülerine göre ise yüzde 8 ila 10 seviyesinde artış olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörü genelinde ise üretimde yüzde 15, iç pazar satışlarında ise yaklaşık yüzde 50 oranın azalmanın olduğunu kaydeden Süalp, “Otomotiv ihracatında da benzer şekilde yüzde 7 seviyelerinde azalma gerçekleşti. Avrupa’da da yine benzer oranlarda satış azalmalarını görüyoruz. Bu durumun yıl sonuna kadar benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Biz de bu gelişmeler doğrultusunda şirket bünyesinde önlemlerimizi alıyoruz” dedi.

Otomotiv sektöründe üretim ve satış daralmaları görülse de gelişim ve diğer sektörlere de öncülük etme hızında yavaşlama olmadığını anlatan Yesari Süalp, bu sebeple gerek yurt dışında gerekse ülkemizde otomotiv sektörünün gelişimini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

İhracatta hedef 14 milyon euro

Ermetal Şirketler Grubu’nun otomotiv alanında faaliyet gösterdiği Ermetal Otomotiv olarak otomotiv parçası ve kalıp, Bürosit olarak ofis mobilyaları ve Ergıda ile de dondurulmuş gıda ürünleri ihraç ettiklerinin bilgisini veren Yesari Süalp, “Yine bu konularda müşteri ve ürün çeşitliliğimizi arttırmayı ve dolayısıyla da ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 12 milyon euro ile 14 milyon euro seviyelerinde ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Otomotiv sektöründe bilindiği gibi ana sanayilerle çalıştığımız için onların projelerinde yer almayı hedefliyoruz. Bu durumda sektördeki gerek yurt içi gerekse yurtdışı yan sanayilerle rekabet ediyoruz. Bu rekabet içerisinde de olabilmek için üretim süreçlerinde günün koşullarına uygun ekipmanlarınız olması kadar üretim sisteminiz ve yetkin bir insan kaynağınız olması gerekiyor. Ermetal Otomotiv olarak bu konuda Fiat-Tofaş ile WCM çalışmalarını yürütmekteyiz. Gerçekleşecek denetim ile bronz seviyesine gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.