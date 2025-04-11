Ernst & Young Türkiye'de üst düzey atama

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Liderliği görevine, teknoloji danışmanlığı, risk yönetimi, iş sürekliliği gibi konulara ek olarak siber güvenlik alanında 25 yılık deneyime sahip olan Ulvi Cemal Bucak atadı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1997'de mezun olan ve 2005'te ABD'de Keller Graduate School of Management'ta Bilgi Sistemleri Yönetimi alanında yüksek lisans derecesini tamamlayan Bucak, uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketlerinde üst düzey pozisyonlarda görev yaptı.

2022-2024 arasında IBM'de Danışmanlık Liderliği görevini yürüten Bucak, kariyeri boyunca siber güvenlik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etti. Aynı zamanda birçok akademik araştırmada da yer alan Bucak, EY Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Liderliği görevinde, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda danışmanlık sunacak.