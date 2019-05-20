Ersan Demir, raf aksesuarları üretecek

20 Mayıs 2019

Ersan Demir'in 2018 yılı içinde 2 bin tona yakın alım ve satım gerçekleştirdiğini ifade eden Ersan Demir firma sahibi Ekrem Tezel, “2019 yılının ilk aylarında 500 metrekare kapalı, bin 600 metrekare açık alanı bulunan yeni depomuza taşınmayı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri 2 bin tona yakın alım ve satım işlemlerinin; yerinden söküm, nakliye ve gelen talepler doğrultusunda ölçüye uygun revize edilerek satışı şeklinde gerçekleştirildiğini belirten Ekrem Tezel, “Bu alım satımlar doğrultusunda yaklaşık 5 milyon TL’lik bir ciroya ulaştık. Ayrıca 2018 yılı içerisinde bize dar gelen depo alanımızı yeni bir yere taşınarak genişletmek planımız vardı. Bu planı 2018 yılında hayata geçiremesek de 2019 yılının ilk aylarında 500 metrekare kapalı, bin 600 metrekare açık alanı bulunan yeni depomuza taşınmayı gerçekleştirdik” dedi.

Gelecek hedeflerine değinen Ekrem Tezel, “2019 yılında; daha büyük depoya taşınma planımız çerçevesinde artan depolama kapasitemize paralel olarak, yüzde 10 ila 20 gibi bir büyüme öngörüyoruz. Ayrıca 2019 yılı içerisinde özellikle raf tavalarının üretimi ile ilgili makine yatırımı yapmak sureti ile ikinci elin yanında raf aksesuarları (sac tava , H travers, raf stoper gibi) imalatına da başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“İkinci el depo rafı arzı artacak”

Firmanın 1980 yılında kurulduğunun bilgisini veren Ekrem Tezel, “1994 senesinden itibaren Ersan Demir Ticaret ismi altında faaliyet gösteriyoruz. Son 10 sene içerisinde raf, yükleme ekipmanları gibi lojistik depo malzemeleri alım satımında uzmanlaşarak ağırlıklı olarak KOBİ’lere hizmet vermeye başladık. KOBİ’lerin lojistik depolara nazaran düşük adetli ihtiyaçları oluyor. Üreticilerin bu tip taleplere, adetli siparişlerden daha yüksek fiyat ve uzun teslim süreleri vermesi nedeniyle KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veriyoruz” dedi.

Türkiye’de hem üretim teknolojilerinin hem de yükleme ekipmanları teknolojilerinin geliştiğini ve eskiye nazaran çok daha yüksek raf sistemlerinin imalatı ve uygun depo inşaatları yapıldığını aktaran Ekrem Tezel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir çok büyük lojistik firması ciddi depo yatırımları yaparak dağınık haldeki depolarını tek bir lokasyona taşıdı. Bunun sonucu boşalttıkları depolardaki rafları satıyorlar. Farklı firmaların da bu tip yatırımları nedeniyle; ikinci el depo rafı arzının gerek 2019 gerekse önümüzdeki birkaç sene boyunca artarak devam edeceğini düşünüyorum.”

Bazen hurdacıların da depo rafı temin edebildiklerini ifade eden Ekrem Tezel, “Söz konusu hurdacı firmalar, ne malzemenin evveliyatını ne de kullanıldığı zaman içerisinde maruz kaldığı yükler (statik/dinamik) hakkında bilgisi olmadığı gibi ellerindeki ürünleri kiloyla ve mevcut ölçüleriyle satıyor. Dolayısıyla alım sonrası ihtiyaç ölçülerine göre revizyon maliyetleri, oluşan fireler dolayısıyla birim maliyeti hesaplanandan fazla olabiliyor. En önemlisi de alınan rafın daha önceki kullanımından dolayı ne kadar güvenli yük taşıma kapasitesine sahip olduğu bilinemediği için öngörülemeyen riskler alınıyor” diye sözlerini noktaladı.