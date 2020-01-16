Ertona, atıktan ürettiği ipliği boyalı olarak pazara sunmaya başladı

16 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Ertona Tekstil, dünyada tek çatı altında pet şişeleri alıp onları ayrıştırıp, granül hale getirerek elyaf ve iplik üreten, ayrıca bunları renkli olarak üretebilen tek firma. Ertona’nın yüzde 100 geri dönüşümden ürettiği dolgu elyafları 500’ün üzerinde renk çeşidiyle ev tekstilinden medikal sektörüne kadar pek çok alanda kullanılıyor. Elyaftaki know how’unu yüzde 100 dönüştürülmüş pet şişelerden iplik üretimine de dönüştüren Ertona, yılın son ayında ürettiği iplikleri hammaddeden boyalı halde üreterek pazara sunmaya başladı. Firma böylece sonradan yapılacak boyama ile oluşabilecek olumsuz çevresel etkilerinde önüne geçmeyi başardı.

Son iki yıldır geri dönüşümden iplik üretimine odaklandıklarını belirten Ertona Tekstil Genel Müdürü Erman Ilıman, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikalarında 180 çalışanla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Ilıman, 2 yıl önce 5 ton gün hedefiyle atıktan iplik üretimine başladıklarını, bugün 10 ton gün üretim yaptıklarını, bu yılın ilk çeyreğinde de 20 ton gün kapasiteye çıkacaklarını kaydetti. Erman Ilıman, “Başladığımız süreçte çok mütevazi bir hedefimiz vardı. Gelinen noktada 2021’de 40 ton gün kapasite ile üretim yapmayı hedefliyoruz. Bunu da ekonomik ömrünü tamamlamış bazı tesisleri geri dönüştürerek oluşturduğumuz sistemle planlıyoruz. Sıfırdan yeni bir yatırım yapmadık. Ülkemizde iplik üretiminde uzun yıllar faaliyet göstermiş ancak neredeyse hurdaya ayrılmış makineleri aldık. Know-how’ımızla birleştirerek ihtiyacımız doğrultusunda dönüştürdük. Aldığımız bir riskti. Ancak başarılı olduk. Böylece sadece ürünü değil, üretim süreci de dahil olmak üzere bütün bir fikri geri dönüştürmüş olduk. Makine ithal etmeyerek Türkiye ekonomisine katkı sağladığımızı düşünüyorum” dedi.

Uluslararası sertifikalar globalde elini güçlendiriyor

Hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki global markaların üretim regülasyonlarının sürdürülebilirlik ve çevrecilik noktasında değiştiğine işaret eden Erman Ilıman, “Dünyada plastik atığın geniş kitleler açısından bir problem teşkil edeceğinin konuşulmadığı dönemlerde, yani yaklaşık 20 yıl öncesinde Ertona’da atıklardan kesik elyaf üretimi yapılmaya başlanmıştı. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve güçlü altyapımız sayesinde başladığımız atıklardan iplik üretimi alanında da beklentimizin üzerinde hammadde talebi geldi. Polyester kesik elyaf ve ipliklerimizin uluslararası geçerliliği olan GRS ve OEKO-TEX sertifikalarının da bulunması elimizi güçlendiren bir unsur. Bizden iplik hammaddesi alan üreticiler nihai üründe ‘pet şişeden dönüştürülerek üretilmiştir’ vurgusunu yapıyor. Plastik atıkların sanayiye dönmesi ile ürünümüzün görünümü ve ticari değeri de arttı. Tamamen yüzde 100 pet atıklarının dönüşümünden hem iplik hem de elyaf üretiyoruz ve ciddi bir dönüşüm ekonomisi yaratıyoruz. Yılda belki de 15-20 bin tonu bulan atığı ekonomiye yeniden kazandırıyoruz” diye konuştu.

İplikte ilk ihracatı İtalya’ya yaptı

Üretilen ipliklerin ağırlıklı olarak tekstil aksesuarları, dar dokuma, yuvarlak örme, elastik bantlar, fitiller, perde, masa örtüsü, döşemelik kumaş gibi tekstilin pek çok alanında kullanıldığına dikkat çeken Erman Ilıman, ilk ihracatı da modanın merkezi sayılan İtalya’ya yaptıklarını açıkladı. Ilıman şu bilgileri verdi, “Ertona Tekstil önemli bir ihracatçı kuruluştur. Bugüne kadar 25 ülkeye elyaf ihracatı yaptık. Atıktan üretilmiş ipliğin ilk ihracatını ise 2019’un aralık ayında modanın merkezlerinden biri olan İtalya’ya yaptık. Ayrıca başka ülkeler için de deneme üretimlerimiz devam ediyor. 2020’de 3 veya 4 ülkeye düzenli ihracat yapar hale geleceğimizi düşünüyorum.” Ana üretimin yüzde 90 oranında dolgu elyaftan oluştuğunu belirten Ilıman, piyasa koşullarına da bağlı olarak önümüzdeki yıllarda iplik üretim oranını artıracaklarını, 2021 yılında yüzde 40 iplik, yüzde 60 kesik elyaf üretimi planladıkların aktardı.