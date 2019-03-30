Ervis, güneş enerjisinde yeni teknolojiler geliştiriyor

30 Mart 2019

Yenilenebilir enerji sistemlerinde ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayan Ervis Teknoloji, doğrudan elektrik üretimi gerçekleştiren sistemlere göre yüksek verimli ve farklı alanlarda çalışabilen hibrit sistemler geliştiriyor.

Güneş enerjisine odaklanarak daha yüksek sıcaklık ve verime ulaşan sistemler üzerine çalışan firma, geliştirilen teknolojinin 2023 yılına kadar yaygın şekilde kullanılmasını öngörüyor. Tarım sektörüne de enerji alanında çözümler ürettiklerini belirten Ervis Teknoloji'nin sahibi Metin Er, iki farklı teknoloji ile çalışan IOT tabanlı yeni nesil kurutma sistemi tasarımını tamamladıklarını ve prototip iyileştirme sürecinin de bitmek üzere olduğunu söyledi.

Projenin, ideal kütle transferi ve optimum şartlarda kurutma sayesinde gıda maddelerinin hiçbir zararlı etken oluşturmadan kurutulmasını sağlayacağını açıklayan Metin Er, “Enerji alanında farklı kapsamlarda proje geliştirmeyi başaran firmamız, kurutma alanında üç farklı ürün tasarımını tamamladı. Bireysel kullanıma uygun günlük 500 kg kapasiteli gıda kurutma makinası, endüstriyel sürekli kurutma sistemi ve 30 kg kapasiteli polen kurutma sistemi tasarımı tamamlandı" dedi.

"Firmalara danışmanlık hizmetleri veriyoruz"

Güneş enerjisi alanında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra çalışma ekibi ile farklı Ar-Ge projelerinin geliştirme süreçleri hakkında destek verdiklerini vurgulayan Metin Er, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları tarafından verilen destekler ile çalışmaların yürütülmesi için katkı sunduklarını söyledi.

Bu kapsamda “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” alınarak verilen hizmetin standartlarının tescilli olarak belirlendiğini ifade eden Er, "Geliştirilen Ar-Ge ürünlerinin pazarlanması ve yeni pazarlara açılım konusunda da hizmet veriyoruz. Bu çerçevede firmaların yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde yararlanabilecekleri devlet destekleri ve bu desteklerden verimli şekilde yararlanma süreçlerinde hizmet sunuyoruz. Ekibimiz özellikle İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile güçlü ticari bağlantılar kurdu ve pazar hakkında deneyim elde etti.

Özellikle bu ülkelere ve yeni pazarlara açılmak isteyen, ithalat ve ihracat için hazırlık yapan firmalara çağrıda bulunuyoruz. Farklı sektörlerde İngiltere pazar araştırması hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Enerji ve mühendislik alanında öncü firma olmak istiyoruz"

Ar-Ge faaliyetleri tamamlanan "Parabolik Vakum Tüplü Güneş Kolektörleri ile Isıtma Sistemi Tasarımı’’ projesi ve Isı Depolama Sistemleri ile yüzde 25 ila 40 arasında tasarruf sağlamayı başardıklarını kaydeden Metin Er, ayrıca sistem içerisine soğutma ve elektrik üretim modülleri eklenerek birleşik enerji sistemi tasarımı üzerine de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Enerji ve mühendislik alanında bölgelerinin öncü firması olmak istediklerini dile getiren Er, "Tam donanımlı küçük ve orta ölçekli olmak üzere iki farklı bileşik enerji sisteminin tanıtımını yaptık. Kullanıcılar için büyük kazanç sunan sistemin kullanımının hızla yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Sistem tasarımı ile kullanım alanına göre değişkenlik göstermek üzere 20 ila 120 KW arasında enerji elde edilebiliyor. Mevcut sistemler daha düşük maliyetler ile daha gelişmiş tasarımlar haline dönüşebilir düşüncesi ile hareket ediyoruz ve ekonomik olma özelliğimiz ile lider firma olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedefleri uzun vadeli

Milli teknoloji hamlesi ve 2023 hedefleri doğrultusunda uzun vadeli hedefler belirlediklerini kaydeden Er, sürdürülebilirliği ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı önemsediklerini bildirdi.

Er, “Proje kullanımı, çevresel bilgilendirme eğitimleri ve girişimcilik eğitimleri ile farkındalık oluşturacağız. Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve işsizlik oranının düşmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca verilen danışmanlık hizmeti ile farklı projelerin geliştirilmesine, firmaların devlet desteklerinden yararlanmasına da destek veriyoruz. Firmamız özellikle Ar-Ge ve yatırım desteklerinde uzmanlaştı” açıklamasında bulundu.

İhtiyaca göre hizmet

Ervis Teknoloji'nin yoğunlaştırıcı güneş enerjisi (CSP) sistemleri ile ısıtma sistemi kullanım alanlarına göre tasarlamak üzere satışını yaptığını ve uygulama örneklerinin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Er, sistemin endüstriyel alanlarda, konutlarda, ısıtma ve buhar ihtiyacı olan alanlarda rahatlıkla kullanılabildiğini aktardı.

Öte yandan Ervis Teknoloji, hayata geçirilen projeler dışında tüketici taleplerine göre mühendislik, tasarım, tedarik ve uygulama hizmetleri veriyor.