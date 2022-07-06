Eşarj’dan istasyon ağına 300 milyon TL’lik yatırım

Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Programı kapsamında 300 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Eşarj, yeni yatırımla istasyon ağına ek 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Türkiye'de 269 lokasyonda 258’i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, yatırımla kurulu gücünü artıracak.

Yapılacak şarj istasyonu yatırımlardan 2030 yılı sonuna kadar toplam 418 milyon kWh ilave elektrik satışı ve şarj işlemleriyle birlikte 598 milyon kilogram CO2 gazının salınımı engellenmesi hedefleniyor. Bu rakam 37 milyon ağacın temizleyebileceği CO2 miktarının oluşmasının önüne geçecek.

“Ülkemizdeki oyun kurucu biz olacağız”

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araçlar şarj istasyonuyla Eşarj, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin bir karşılığı olarak ortaya koyduğumuz en değerli yatırımlarımızdan biri. Türkiye’de 2030 yılına geldiğimizde Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejik Hedefler ve Yol Haritası Taslağı’na göre elektrikli araç satışlarının pazar payının yüzde 35’e, elektrikli araç parkının 2,5 milyona, kamuya açık şarj soket sayısının 250 bin seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Eşarj olarak biz de 2030 yılına geldiğimizde Türkiye elektrikli araç şarj istasyonları ekosisteminin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yatırımlar ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bakanlığımızın başlattığı programın açıklanan sonuçları ile çok kısa zaman içerisinde yüksek hızlı istasyonlarımız ile birçok noktada verimli, güvenli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir geleceğe hizmet eden istasyonlarımızı elektrikli araç kullanıcıları ile buluşturacağız.” şeklinde konuştu.