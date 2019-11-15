Esas Gayrimenkul içerde ve dışarda AVM satın alacak
Yurt içinde Burda markasıyla AVM açan Esas Gayrimenkül’ün, yurt dışındaki alışveriş merkezleri, ofis ve rezidans binalarında kiralanabilir alan büyüklüğü 594 bin metrekareye çıktı. Esas Gayrimenkul, içerde ve dışarda yeni satın almalar planlıyor.
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