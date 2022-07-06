Esas Holding'in masasında yatırım için 20 dosya var

Necla DALAN

Son bir buçuk yıldır teknoloji odaklı şirketlere yatırım yaptıklarını söyleyen Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru, bu alandaki yeni fırsatları değerlendireceklerini söyledi. 2021 yılında 85 tane teknoloji tabanlı şirkete baktıklarını, bunların 5’ini yatırım komitesinde tartıştıklarını dile getiren Özdoğru, bunlardan Getir, Insider ve Libra’ya yatırım yaptıklarını belirtti. Özdoğru, “Türkiye’de bir şirket satılacaksa mutlaka Esas’ın haberi olur. Niyeti olan mutlaka bizim süzgecimizden geçer. Masamızda şu anda 20 tane aktif dosya var. Bunlar sadece Türkiye kaynaklı olanlar. Yakında 4-5 tanesi yönetim komitesine gelir. 30 tane de uluslararası kaynaklı dosya var masamızda ama o taraf biraz daha yavaş gidiyor. Eylül-Ekim aylarından önce uluslararası bir aktivite zor görünüyor” dedi.

Teknoloji şirketlerine odaklandı

Esas’ın özel sermaye, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sermaye piyasası araçları gibi farklı varlık sınıflarına organize biçimde yatırım yapan tek ve en büyük Türk aile fonu olduğunu ifade eden Özdoğru, son 15 yıldır Türkiye’de hep tüketici tarafına yatırım yaptıklarını vurguladı. Özdoğru, şöyle devam etti: “Grubumuzun 7 tane alışveriş merkezi var. Peyman, Pegasus, Mars Sinema gibi hep son tüketici odaklı şirketlere yatırım yaptık. Bizim yatırımlarımızda talebin ve kurların öngörülebilir olması çok büyük önem taşıyor. Pandemiyle birlikte bu iki kalemi tahmin etmek çok zorlaştı ama öte taraftan yüksek teknoloji dediğimiz online alanlarda ciddi bir gelişme var. Bu alandaki şirketler bir anda büyüyor. Kimse duymadan milyar dolarlık büyüklüklere ulaşıyorlar. Türkiye’den 5 unicorn, iki decacorn çıktı. Biz de tüketici odaklı yatırımdan bu alana döndük. Getir, Insider ve Libra gibi şirketlere yatırım yaptık. Radarımızda olan onlarca şirket var. Önümüzdeki birkaç yıl da öyle olacak. Sonra yükselen alanlar olursa o alanlara yöneliriz. Yurtdışında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yatırımlarımız var. Dünyada yatırımlar yavaşladı. Herkes önümüzdeki 15 yılı tahmin etmeye çalışıyor. Bizim de buna hazır olmamız lazım. ”

Satılık şirketimiz yok

Portföylerindeki şirketleri satmayı düşünmediklerine de değinen Çağatay Özdoğru, “Esas çevik ve çok hızlı karar alıp yatırım yapabiliyor. Kriz dönemlerinde nakit akışına çabuk konsantre olabiliyoruz. Son 2,5 yılda da şirketlerimizde nakit akışını iyi sağladık. 50 kişilik yönetim ve uzman kadromuz girişimci karakterli. Çok hızlı karar alıyorlar, hepsi kendi şirketinde gibi çalışıyor. Dolayısıyla şirketlerimizi satma düşüncemiz yok. Bizim şirketlerimizin satılabilmesi için yabancı sermayenin gelmesi lazım. Şu anda öyle bir yerli sermaye yok. Dolayısıyla o zaman gelene kadar mevcut şirketlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Grupta 12 bin çalışanları olduğunu sözlerine ekleyen Çağatay Özdoğru, “Bu yıl büyümede 2019 rakamlarını yakalarız, hatta üstüne çıkarız” değerlendirmesini yaptı.

Şevket Bey, ‘Gıda ürünlerimizi motorsikletlerle dağıtsak’ demişti, şimdi Getir’in yatırımcılarından biriyiz

Çağatay Özdoğru, Esas Holding’in gayrimenkul, özel sermaye, girişim sermayesi, sosyal yatırım ve varlık yönetimi dahil bütün iş kollarından sorumlu CEO'su ve tümünün yatırım komitelerinde yer alıyor. 2005 yılında Esas’a katılmadan önce, Sabancı Holding’de Bilgi ve Telekomünikasyon Yatırımları Başkanlığı görevinde bulundu. Sabancı Holding’deki görevi öncesinde France Telecom Group’ta çeşitli pozisyonlarda çalıştı, en son Orange Business Services’da Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu, Özdoğru, 2020 yılında DEİK’te Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanlığı’na ve 2021’de Fenerbahçe Futbol A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Nisan 2022’de de TÜSİAD yönetimine girdi. Özdoğru, Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu anlattı ve ekledi: “Şevket Bey şöyle derdi, 'Ön yargılı olmayın, klişe bakmayın, kutunun dışında düşünün, aç gözlü olmayın'. Çok girişimciydi, Bizim gıda işimiz vardı. ‘Şunları motorsikletlerle dağıtsak’ dedi, hepimiz ‘Nasıl olur, tehlikeli dedik’, bugün Getir’in yatırımcılarından biriyiz.”

Hayat pahalılığı var ama perakendede rakamlar kötü değil

Çağatay Özdoğru, pandemi sonrasında Batı’da talebin perakende, eğlence ve seyahate kaydığını, Türkiye’de de benzer bir durumun yaşandığını anlattı. Özdoğru, şöyle devam etti: “Pandemi döneminin etkileri azaldı. Hem dünyada hem Türkiye’de ertelenmiş bir talep gördük. Son dönemdeki gelişmeler çerçevesinden baktığımızda ekonomide durgunluk, hayat pahalılığı, satın alma gücünde düşüş yaşanıyor ama perakende tarafından enteresan bir şekilde rakamlar kötü değil. Mağazalarda durum iyi, kar var. Kira oranları ciroya göre çok iyi durumda. Perakendeciler, TL’ye dönen kiranın ciddi avantajını yaşıyor.