Esas Ventures’dan 4 yeni yatırım

14 Eylül 2019

2018 yılının başında kurulan Esas Ventures yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 14 girişime destek veren Esas Ventures, yeni yatırımlarıyla destek verdiği toplam girişim sayısını 18’e yükseltti.

Yeni yatırım yapılan girişimlerle ilgili bir açıklama yapan Esas Ventures Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı: “Yeni sayılabilecek bir girişim sermayesi şirketi olmamıza rağmen uluslararası gelişmeleri çok yakın takip ediyor ve dünyanın 4 bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijital eczane alanında daha önce yaptığımız mPharma ve Alto Pharmacy yatırımlarıyla ciddi tecrübe edindik. Bunun devamında Vitau’ya yatırım yaptık. Yeni yatırımımız bu alandaki tecrübemizi ortaya koyuyor” dedi.

Microverse: ABD merkezli girişim, yazılım uzmanları için ücretsiz online eğitim veriyor. Eğitimi alan kişiler işe girdiğinde maaşlarının belirli bir yüzdesini şirkete ödüyor.

Vitau: Meksika’da hayata geçirilen dijital eczane.

Misfits: ABD merkezli girişim, marketlerin almadığı standart dışı meyve ve sebzeleri dijital kanal üzerinden üyelerine satıyor. Kuruluşundan bu yana 10 ay geçmesine rağmen 50 bin üyeye ulaşmış durumda.

Mipos: Güney Amerika bölgesindeki restoranların eve servis vermelerini sağlayan şirketlerle işlemlerini tek ara yüzden yönetebildikleri yazılım.