Esat Karlıdağ: Türkiye’de ekonomik kırılma aşılabilir

Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ, Türkiye’deki ekonomik gidişat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karlıdağ, “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar tüm dünyada baş gösteren ekonomik bir mega trend. Bu trendden bizim daha yoğun etkilenmemizin sebebi ise olumsuzlukların ağır bastığı bir zamanda bu krize yakalanmamız. Pandemi, döviz kurları, altyapı yatırımlarında ortaya çıkan durağanlık ve buna benzer bir sürü faktör ekonomik kırılmadan daha fazla etkilenmemize sebep oldu. Buna karşın Türkiye’de ekonomik kırılma aşılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“En temel yol, yatırımlar için kaynak yaratmak”

Ekonomik sorunların daha ciddi tahribat yaratmadan sonlanabileceğini belirten iş insanı Esat Karlıdağ, “Ekonomik kırılmayı engellerken kullanabileceğimiz en temel yol, yatırımlar için kaynak yaratmak. Bu yatırımlar altyapı yatırımları ya da kamusal yatırımlar da olabilir özel sektörün gelişimi için devlet destekli yatırımlar da olabilir. Bir şekilde sıcak para akışının piyasalarda hissedilmesi gerekiyor. Ayrıca bir diğer önemli nokta ise Türkiye’nin AB ile kurduğu ilişkiler. Toplam ihracat rakamlarımıza baktığımızda AB ile kurduğumuz ilişkiyi açıkça görebiliriz. Bugün tüm ihracatımızın yüzde 41,3’ünü AB ülkelerine yapıyoruz. Dolayısıyla AB ile daima güven üzerine inşa edilmiş ilişkiler geliştirmeliyiz. Bu Türk ekonomisi için oldukça önemli.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Ar-Ge ve bilişim sektörleri son derece merkezi bir role sahip”

Türkiye’nin ekonomik kırılmadan en az yara almasını sağlayacak yöntemin, katma değeri yüksek ürün gruplarının üretimine yönelmek olduğunun altını çizen Esat Karlıdağ şunları kaydetti: “Tüm dünyada ar-ge ve bilişim sektörleri son derece merkezi bir role sahip. Bugün ülkemizde ulaşım, sağlık, tekstil ve turizm gibi büyük sektörler gücünü her şart altında koruyabiliyor. Bu gücü katma değeri yüksek ürün gruplarının üretildiği sektörlere de dağıtmalıyız. Ar-ge ve bilişim sektörleri son derece merkezi bir role sahip. Bu sektörlere yapacağımız yatırımlar, kısa ve uzun vadede önemli ölçüde ekonomik sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Doğru bir ekonomik programla Türkiye’nin tüm ekonomik sorunlardan sıyrılması son derece kolay.”

B2Press’in katkılarıyla...