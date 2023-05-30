ESBAŞ, toplumsal fayda listesine ikinci kez girdi

Listeye ikinci kez girme başarısını gösteren 3 firmadan biri olan ESBAŞ, sistemli bir gönüllülük yönetiminin olması, gönüllülerin karar noktalarında söz sahibi olması, üst yönetimin aktif ve motive edici rol alması, toplum algılama anketlerinden yüksek memnuniyet oranları alması, gönüllülük faaliyetlerinin ölçümlenmesi ve ileriye dönük hedefler konulması gibi konularda fark yarattığı için listeye girme hakkı kazandı.

İnsana ve çevreye dönük projeler gerçekleştiriyoruz

İşyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite konumunda bulunan Great Place to Work Enstitüsü ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla sosyal uygulama ve yaklaşımları ile sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında fark yaratan şirketleri belirliyor ve seçilen firmaları, ‘En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’nde yer vererek açıklıyor.

Bu yıl başvuruda bulunan 500 şirket arasında yapılan değerlendirme sonucunda 14 firma listeye girme hakkı kazandı. Türkiye’de en çok toplumsal fayda sağlayan firmaların yer aldığı ‘En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’ne şirketlerinin ikinci kez girdiğine dikkat çeken ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bu listeye şirketlerinin dışında sadece iki firmanın ikinci kez girebildiğini vurgulayarak, “Sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldığımız projelerin başta insana ve çevreye yönelik olmasına dikkat ediyoruz" dedi.

"Sosyal sorumluluk projelerinde yer alırken mutlaka stratejik işbirliği yapabileceğimiz, beraber projeleri yürütebileceğimiz işbirlikleri geliştirmeye önem veriyoruz" diyen Güler sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle çevremizdeki kamu, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, okullar ve üniversitelerle bu tür işbirlikleri yürütüyoruz.

Bunun yanı sıra, dahil olduğumuz projelerin öncelikli olarak yerele, ikinci aşamada ise kente ve ülke geneline dokunan projeler olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda şirketimizin bulunduğu Gaziemir’de insana ve çevreye ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Sonra şehrimiz, ülkemiz ve dünya içir neler yapabiliriz diye bakıyoruz."