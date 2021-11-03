Escar, kârını yüzde 115 oranında artırdı

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş (Escar) halka arzının ardından ilk bilançosunu açıkladı. Escar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 9 ayda satış hasılatını yüzde 51 artırarak 357 milyon liraya çıkardı.

Escar’ın 9 aylık net karı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artarak 129 milyon liraya ulaştı. Escar, geçen yılın aynı döneminde 236 milyon lira satış hasılatı ve 60 milyon lira net kar elde etmişti.

Yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “Pandeminin etkisinin azalması ile piyasalardaki rahatlama iş sonuçlarımıza da yansıdı. Biz de hem satış gelirlerimizde hem de FAVÖK’te artış elde ettik. Böylece istikrarlı büyümemizi sürdürdük. 2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşamadık ve bunu da gelirlerimize yansıttık. Böylece, 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattık. Bu yılın 9 aylık döneminde ise, satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırarak 357 milyon liraya, net karımızı ise yüzde 115 artırarak 129 milyon liraya yükselttik. Halka arzdan aldığımız güçle yolumuza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz.” dedi.

İkinci el araç satışları yüzde 42 arttı

Araç fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ikinci el araç satışlarından da önemli bir gelir elde ettiklerini kaydeden Karakaş, “İkinci el araç satış adetlerimiz yüzde 42 artarken, bu satışlardan elde ettiğimiz gelir ise yüzde 88 arttı. Devam eden çip tedarik sorunu ve otomotiv üretimindeki daralmaya rağmen elde ettiğimiz sonuçlar kar marjlarımıza da yansıdı ve üçüncü çeyrekte net kar marjı yüzde 36’ya yükseldi. Ayrıca döviz pozisyonlarımızın sağlıklı işlemesi kar marjının yukarıya çekilmesinde önemli katkı sağladı.” diye konuştu.

40 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe “en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirket” olduklarını söyleyen Karakaş, “Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 3 bin 848 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı, bize sektörde yüzde 91 ile ‘en yüksek sözleşme yenileme’ oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.