ESCON, Ar-Ge merkezi kurdu

Karbon nötr ekonomiye geçiş sürecindeki işletmelere yenilikçi çözümler sunan ESCON Enerji, bu alandaki çalışmalarını geliştirmek üzere “ESCON Enerji Ar-Ge Merkezi”ni kurdu.

Uluslararası alanda teknoloji ve yenilik konusunda fark yaratmayı amaçlayan girişimlere ev sahipliği yapan Biruni Teknopark’a girmeye de hak kazanan ESCON Enerji, Ar-Ge merkezi faaliyetlerini burada yürütecek. ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, Ar-Ge merkezi ve teknoparka taşınma süreçleri hakkında bilgi verdi.

“İhracatı artırmayı hedefliyoruz”

İklim değişikliği ile mücadele ve enerji maliyetlerinde global ölçekte yaşanan artış nedeniyle işletmelerin enerji verimliliğine yönelik çalışmalarına hız verdiğini ve karbon nötr olmayı hedeflediklerini söyleyen Ünlü, “Biz de ESCON Enerji olarak bu süreçte başta ısı pompası, su geri kazanımı ve yeni nesil ısı geri kazanım sistemleri olmak üzere yenilikçi enerji verimliliği çözümlerine odaklanıyoruz.

Aynı zamanda bünyemizde geliştirdiğimiz IoT platformumuz Energy Eye ile enerji verimliliğinin ve proses performansının takip ve analizini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı, kurduğumuz ESCON Enerji Ar-Ge Merkezi ile birlikte bir adım daha ileriye taşıyacak, işletmelerin enerjide karbonsuzlaşmaya ulaşabilmeleri için ileri mühendislik çalışmaları yürüteceğiz.

Aynı zamanda geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirerek, uluslararası pazara sunmayı böylece ihracatı artırmayı ve ülkemiz için katma değer yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ESCON Enerji CEO’su Ünlü şöyle devam etti “Ar-Ge merkezimizin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ‘Ticari Bina ve Endüstriyel Tesislerde Enerjide Karbonsuzlaşma’ projesi ile başvurduğumuz Biruni Teknopark’a girmeye hak kazandık.

Şirketimizin merkezi aynı kalacak, Ar-Ge merkezimiz ise teknopark içerisinde olacak. Bu da bize ürünlerimizi geliştirme, global arenada yeni iş birlikleri kurma ve akademinin gücünden faydalanma noktasında önemli avantajlar sağlayacak. Tüm bunların neticesinde karbon nötr ekonomiye geçişte uçtan uca hizmet sunan ve teknoloji üreten lider adres olmayı amaçlıyoruz.”