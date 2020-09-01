Esen Plastik fibere özel tesis kuruyor

01 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI / İZMİR

İzmir ve Adana’daki fabrikalarında ağırlıklı olarak altyapıya yönelik boru üretimi gerçekleştiren Esen Plastik, Menemen Plastik İhtisas OSB’de yeni fabrika yatırımına başladı. 80 bin metrekare alanda inşa edilecek fabrika yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak. 500 kişinin istihdam edileceği fabrikada altyapıya yönelik özel çapta boruların yanı sıra fiber optik kablo kullanımını kolaylaştıracak boru sistemleri üretilecek. Yeni tesisin Şubat 2021’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

1976 yılında plastikten mamul boru üretimi yapmak amacıyla kurulan ve halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 130 bin metrekarelik tesislerinde üretime devam eden Esen Plastik, yeni yatırım için İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni seçti. 80 bin metrekare alanda fabrika bina inşaatı devam ederken, pandemi nedeniyle temel atma töreni gerçekleştiremediklerini kaydeden Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Yeni fabrikamızda üretim çeşitliğini artıracağız. Esen Grubu, altyapı boruları üretiminde çok iyi bir noktada. Yeni tesisimizde iç ve dış piyasanın talepleriyle daha büyük çaplı altyapı boruları üreteceğiz” diye konuştu.

Dijitalleşmeyle paralel akıllı binaların çoğalması neticesinde fiber optik kabloların kullanımının arttığına dikkat çeken Salih Esen, “Bu durumu göz önüne alarak Menemen’deki tesisimizde fiber kablo kullanımını kolaylaştıracak yeni tip boru sistemini de devreye almış olacağız” dedi.

Yatırımın Esen Plastik’e ilave 30 bin ton kapasite artışı sağlayacağını ve 500 kişilik bir istihdam öngördüklerini ifade eden Esen, “Yatırımın toplam maliyeti 50 milyon doları buluyor. Hedefimiz Şubat 2021’de faaliyete geçerek, Esen Grubu’nun ülkemiz ekonomisine yaptığı katkıları artırmak” diye konuştu.