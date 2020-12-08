Esenboğa Elektrik, 11 lisanssız GES satın aldı

Esenboğa Elektrik Üretim AŞ, 11 güneş enerjisi santralini (GES) satın almak üzere Özyer Group ile sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyon'da işletmede olan ve toplam 12 bin 275 kilovat kurulu güce sahip santrallerden üretilen elektrik, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kilovatsaat başına 13,3 dolar/cent fiyatla devlet alım garantisi altında satılabilecek.

Söz konusu satın almayla şirketin kurulu GES gücünün yüzde 38 artarak 46 bin 60 kilovata ulaşması ve 2021'de bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kilovatsaat üretim, 2 milyon 660 bin dolar satış geliri ve yaklaşık 2,5 milyon dolar net gelir sağlanması bekleniyor.

Naturel Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik tarafından satış bedeline istinaden 100 bin dolar peşinat Özyer Group'a ödenirken, devir işlemlerinin ardından satın alma işleri tamamlanacak.