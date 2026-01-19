Esin Güral Argat: Sadece müzik değişmedi, ritim de sertleşti

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Küresel ekonomi, teknolo­jik dönüşüm, Türkiye’nin gelişim alanları ve ekono­mik gidişata dair görüşlerini bir grup gazeteciyle paylaşan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Ve­kili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, bu dönüşümü “teknopolitik çağ” olarak tanımlayarak, iş dünyasına ve karar alıcılara kritik uyarılar­da bulundu. Geçtiğimiz yıl “tarihin hızlandığı” bir döneme girildiği­ni vurgulayan değerlendirmesini bu yıl bir adım ileri taşıyan Argat, “Müzik sadece değişmedi, ritim de sertleşti. Ve bu sertleşen ritim bizi yepyeni bir sahneye Teknopolitik Çağ’ın sahnesine sürüklüyor. Ar­tık teknoloji bir araç değil; gücün kendisi. Mesele hız değil, yön tayin edebilme kapasitesi” dedi.

"İhracatta yüzde yüzde 10 daralma yaşadık"

Kendi üretim teknolojilerini ve makinelerini geliştirmeye odak­landıklarını anlatan Argat, özellik­le cam teknolojilerinde ve ileri oto­masyon alanında çalışmalar yürüt­tüklerini söyledi. Argat, “karanlık fabrikalar” konseptiyle kendi kara­rını alabilen, operatör müdahalesi olmadan ayar yapabilen ve üretime devam edebilen makineler geliş­tirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Grubun 2025 yılı ekonomik perfor­mansını değerlendiren Argat, ge­çen yıl Türkiye’nin bazı sektörlerde daralma yaşamasıyla birlikte, için­de bulundukları sektörlerde ihra­catta %20-25’lik bir daralma hisse­dildiğine işaret etti. Argat, “Bizim tarafta ihracat bazlı toplam satış­larda yaklaşık %10’luk bir daralma yaşandı. İç piyasada daralma olma­makla birlikte, riskleri yönetmek adına hızlı büyümeyi tercih etme­dik. E-ticaret de muazzam büyük­lüğe ulaştı, dolayısıyla şirketler ar­tık bu modele hızla uyum sağlama­ya çalışmalı” diye konuştu.

"Turizmde iyi bir sezon geçirdik"

Turizm sektöründeki faaliyetle­ri hakkında da konuşan Argat, otel­lerde %75 civarında doluluk ora­nıyla güzel bir sezon geçirdiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle kârlılıkta düşüş yaşandığını belirt­ti. Argat, maliyetleri düşürmek ve iş yapış modelini verimli hale ge­tirmek için 2026'da bir dönüşüm programı başlatacaklarını aktara­rak, “Gürok Grup olarak yatırımsız bir yılımız geçmedi. Fiziki üretim yatırımlarının yanı sıra pazarla­ma, markalaşma, dağıtım kanalla­rı, kapasite artışı ve dinleme tek­nolojilerine sürekli yatırım yapı­yoruz. Bu yıl da bu yönde hazırlık içinde olduğumuz yatırımlarımız var” ifadelerini kullandı. Argat, 2026 yılı ekonomik beklentileri­ni şu sözlerle özetledi: “İkinci yarı­dan itibaren enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal koşul­ların rahatlamasıyla bir toparlan­ma bekliyoruz. Bu yıl için küçül­me öngörmüyoruz, aksine yaklaşık %5’lik bir büyüme hedefliyoruz.”

Küreselleşme bitmedi yön değiştirdi

2000’li yılların başındaki küre­sel ekonomideki öngörülebilirli­ğin değiştiğine işaret eden Argat, “Küreselleşme bitmedi ama yön değiştirdi. Bu çağda kimin ayakta kalacağını belirleyen asıl güç tek­nolojiyi kimin yönettiğidir” dedi. Argat, devletlerin ve kurumların hızlı karar alma, şokları absorbe edebilme ve ekonomiyi çalışır tu­tabilme kapasitesinin, klasik bü­yüme göstergelerinin önüne geç­tiğini vurguladı.

Yapay zekâ yaygın ama etkisi eşitsiz

OECD ve Eurostat verileri, 2024 itibarıyla OECD alanında işletme­lerin yalnızca %13,9’unun yapay zekâ çözümlerini aktif olarak kul­landığını gösterdiği bilgisini payla­şan Argat, şöyle konuştu: “AB-27’de bu oran %13,5 seviyesinde. Yayılı­mın sınırlı olmasının ötesinde, ni­teliği de ayrıştırıcı. Büyük şirket­ler yapay zekâyı daha hızlı adapte ederken, KOBİ’ler beceri, maliyet, veri ve uyum bariyerleri nedeniyle geride kalıyor.”

Genç nüfus Türkiye’nin fırsatı

"Türkiye’nin önündeki fırsat yaş ortalamamız yükselse de hala genç olan nüfusunun dinamizmini güçlü ve uyumlu kurumsal yapılarla buluşturabilmektir” diyen Argat, sanayi politikası, teknoloji hedefleri ve enerji planlaması birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi. Argat, ‘kamu-özel sektör iş birliğinin bir söylem olmaktan çıkıp somut ve ölçeklenebilir projelere dönüşmek zorunda’ tespitini yaptı. Argat, 2025’in öğretici bir yıl olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki yıllar, teknolojiyi değil; onu yönetecek kurumsal kapasiteyi inşa edenleri ödüllendirecek. Ekonomide asıl rekabet, tam da bu kapasite üzerinden şekillenecek” değerlendirmesini yaptı.

Yönetişim sorunu çözülmeli

Şirketlere yönelik tavsiyelerini paylaşan Argat, pazar daralması ve borçluluk gibi zorluklara rağmen teknolojik dönüşümün Türkiye şirketleri için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Argat, Türkiye’nin birçok alanda dünya ölçeğinde en fazla teşviki veren ülkelerden biri olmasına rağmen, bunun karşılığının ekonomide alınamamasının nedeninin şirketlerin ve grupların “yönetişim” sorunu olduğunu kaydederken, “Kalkınma Ajansları aracılığıyla orta vadeli kalkınma planlarının tabana yayılması gerekiyor. Ancak asıl mesele bu planları uygulamaya geçirmek” ifadelerini kullandı.