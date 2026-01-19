Esin Güral Argat: Sadece müzik değişmedi, ritim de sertleşti
Küresel ekonomide yaşanan dönüşümü “teknopolitik çağ” olarak tanımlayan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Türkiye için asıl mesele teknolojiye sahip olmak değil, onu yönetecek kurumsal kapasiteyi inşa etmek” dedi. Argat, 2025’te ihracat tarafında %10 daralma yaşadıklarını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, Türkiye’nin gelişim alanları ve ekonomik gidişata dair görüşlerini bir grup gazeteciyle paylaşan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, bu dönüşümü “teknopolitik çağ” olarak tanımlayarak, iş dünyasına ve karar alıcılara kritik uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl “tarihin hızlandığı” bir döneme girildiğini vurgulayan değerlendirmesini bu yıl bir adım ileri taşıyan Argat, “Müzik sadece değişmedi, ritim de sertleşti. Ve bu sertleşen ritim bizi yepyeni bir sahneye Teknopolitik Çağ’ın sahnesine sürüklüyor. Artık teknoloji bir araç değil; gücün kendisi. Mesele hız değil, yön tayin edebilme kapasitesi” dedi.
"İhracatta yüzde yüzde 10 daralma yaşadık"
Kendi üretim teknolojilerini ve makinelerini geliştirmeye odaklandıklarını anlatan Argat, özellikle cam teknolojilerinde ve ileri otomasyon alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Argat, “karanlık fabrikalar” konseptiyle kendi kararını alabilen, operatör müdahalesi olmadan ayar yapabilen ve üretime devam edebilen makineler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Grubun 2025 yılı ekonomik performansını değerlendiren Argat, geçen yıl Türkiye’nin bazı sektörlerde daralma yaşamasıyla birlikte, içinde bulundukları sektörlerde ihracatta %20-25’lik bir daralma hissedildiğine işaret etti. Argat, “Bizim tarafta ihracat bazlı toplam satışlarda yaklaşık %10’luk bir daralma yaşandı. İç piyasada daralma olmamakla birlikte, riskleri yönetmek adına hızlı büyümeyi tercih etmedik. E-ticaret de muazzam büyüklüğe ulaştı, dolayısıyla şirketler artık bu modele hızla uyum sağlamaya çalışmalı” diye konuştu.
"Turizmde iyi bir sezon geçirdik"
Turizm sektöründeki faaliyetleri hakkında da konuşan Argat, otellerde %75 civarında doluluk oranıyla güzel bir sezon geçirdiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle kârlılıkta düşüş yaşandığını belirtti. Argat, maliyetleri düşürmek ve iş yapış modelini verimli hale getirmek için 2026'da bir dönüşüm programı başlatacaklarını aktararak, “Gürok Grup olarak yatırımsız bir yılımız geçmedi. Fiziki üretim yatırımlarının yanı sıra pazarlama, markalaşma, dağıtım kanalları, kapasite artışı ve dinleme teknolojilerine sürekli yatırım yapıyoruz. Bu yıl da bu yönde hazırlık içinde olduğumuz yatırımlarımız var” ifadelerini kullandı. Argat, 2026 yılı ekonomik beklentilerini şu sözlerle özetledi: “İkinci yarıdan itibaren enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal koşulların rahatlamasıyla bir toparlanma bekliyoruz. Bu yıl için küçülme öngörmüyoruz, aksine yaklaşık %5’lik bir büyüme hedefliyoruz.”
Küreselleşme bitmedi yön değiştirdi
2000’li yılların başındaki küresel ekonomideki öngörülebilirliğin değiştiğine işaret eden Argat, “Küreselleşme bitmedi ama yön değiştirdi. Bu çağda kimin ayakta kalacağını belirleyen asıl güç teknolojiyi kimin yönettiğidir” dedi. Argat, devletlerin ve kurumların hızlı karar alma, şokları absorbe edebilme ve ekonomiyi çalışır tutabilme kapasitesinin, klasik büyüme göstergelerinin önüne geçtiğini vurguladı.
Yapay zekâ yaygın ama etkisi eşitsiz
OECD ve Eurostat verileri, 2024 itibarıyla OECD alanında işletmelerin yalnızca %13,9’unun yapay zekâ çözümlerini aktif olarak kullandığını gösterdiği bilgisini paylaşan Argat, şöyle konuştu: “AB-27’de bu oran %13,5 seviyesinde. Yayılımın sınırlı olmasının ötesinde, niteliği de ayrıştırıcı. Büyük şirketler yapay zekâyı daha hızlı adapte ederken, KOBİ’ler beceri, maliyet, veri ve uyum bariyerleri nedeniyle geride kalıyor.”
Genç nüfus Türkiye’nin fırsatı
"Türkiye’nin önündeki fırsat yaş ortalamamız yükselse de hala genç olan nüfusunun dinamizmini güçlü ve uyumlu kurumsal yapılarla buluşturabilmektir” diyen Argat, sanayi politikası, teknoloji hedefleri ve enerji planlaması birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi. Argat, ‘kamu-özel sektör iş birliğinin bir söylem olmaktan çıkıp somut ve ölçeklenebilir projelere dönüşmek zorunda’ tespitini yaptı. Argat, 2025’in öğretici bir yıl olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki yıllar, teknolojiyi değil; onu yönetecek kurumsal kapasiteyi inşa edenleri ödüllendirecek. Ekonomide asıl rekabet, tam da bu kapasite üzerinden şekillenecek” değerlendirmesini yaptı.
Yönetişim sorunu çözülmeli
Şirketlere yönelik tavsiyelerini paylaşan Argat, pazar daralması ve borçluluk gibi zorluklara rağmen teknolojik dönüşümün Türkiye şirketleri için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Argat, Türkiye’nin birçok alanda dünya ölçeğinde en fazla teşviki veren ülkelerden biri olmasına rağmen, bunun karşılığının ekonomide alınamamasının nedeninin şirketlerin ve grupların “yönetişim” sorunu olduğunu kaydederken, “Kalkınma Ajansları aracılığıyla orta vadeli kalkınma planlarının tabana yayılması gerekiyor. Ancak asıl mesele bu planları uygulamaya geçirmek” ifadelerini kullandı.