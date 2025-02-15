Eşit fırsat eğitimi için, sanat ve moda el ele verdi

Günay DEMİRBAĞ

Moda dünyasının köklü markalarından biri olan Sarar, sanatı ve modayı buluşturan anlamlı bir projeye imza attı. 20 sanatçının yaratıcı dokunuşlarıyla Sarar ürünlerinin buluştuğu eserlerden oluşan sergide yer alan eserler Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda düzenlenen canlı satış etkinliği ile moda ve sanat severlerin beğenisine sunuldu. Elde edilen gelir ise her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlayabilmesi için bilimsel temelli eğitim programları geliştiren ve uygulayan Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışlandı.

Etkinlikte, Ataman Oğuz, Ayşen Can, Bedri Baykam, Behruz Kuul, Ekrem Kahraman, Elmira Akarsu, Fevzi Karakoç, Gizem Aytaç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakan Esmer, Handan Korkmaz, Kadir Akyol, Melis Babadağ, Mustafa Demirpençe, Remzi Karabulut, Sertap Yeğin, Seydi Murat Koç, Seyed Davoud, Şahin Paksoy ve Tamer Şahinoğlu’nun toplamda 160 adet eseri yer aldı. Projenin küratörü Seyed Davoud “Sanatın birleştirici gücü, bugün burada tüm çıplaklığıyla karşımızda. Bu etkinlikte yer alan sanatçılarımızın her biri, eserleriyle hem estetik bir değer hem de toplumsal bir mesaj olarak sundu. Projede sanatçı dostlarımızla bir araya gelmek ve Sarar ile birlikte eğitim gibi kutsal bir amaca hizmet etmek bizler için tarifsiz bir gurur oldu.” Açıklamasında bulundu.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şunları söyledi: “Kuruluşumuzdan bu yana her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlamayı hak ettiğini savunarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tıpkı bir sanatçının, yaratıcılık ve hayal gücünü harmanlayarak eserlerini ortaya çıkarması gibi biz de erken yaşlardaki çocukların içlerindeki potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için çalışıyoruz. Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Sarar ailesine, projede yer alan değerli sanatçılarımıza, eserleri satın alarak AÇEV’e katkı sağlayan tüm destekçilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda 16 Şubat’a kadar yer alacak olan serginin “Sanat, insanları bir araya getiren ve toplumsal farkındalığı artıran en güçlü araçlardan biri. Bugün burada sanatın, modanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha deneyimledik. Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, daha fazla çocuğun hayallerine kavuşmasına vesile olacağına inanıyorum. 80. yılımızı kutlarken, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecek ve yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.” diyerek ev sahipliğini üstlenen Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar DÜNYA gazetesine şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitimin gücüne inanarak aldığımız bir karar”

“Sarar 80 yıllık köklü moda mirasına sahip bir marka. Kuruluşumuzdan bu yana sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin önde gelen 20 değerli sanatçısının tasarımlarının Sarar ürünleri ile buluştuğu projeyi hayata geçirme fikri, sanat ve modanın ilham veren gücü, çarpıcı, üretken etkisi ile ortaya çıktı. AÇEV, her çocuğun eşit fırsatlarla başlayabilmesi için bilimsel temelli programlar geliştiriyor ve uyguluyor. Bu amaçla AÇEV’e destek olmak, eğitimin gücüne inanarak aldığımız bir karardır.

Eğitim programlarına katkı sağlanması amaçlandı

Sergi öncesinde temel hedefimiz, sanat ve modanın kesişiminden doğan yaratıcı gücü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Değerli sanatçılarımızın gönüllü olarak Sarar ürünlerini sanat eserlerine dönüştürdüğü proje ile AÇEV’in çocuklar için sunduğu eğitim programlarına önemli bir katkı sağlamayı amaçladık. Büyük ilgi gören eserlerle birlikte, canlı satışından elde edilen gelirin AÇEV’in çocuklar için sunduğu eğitim programlarına önemli bir katkı sağlanması, bizim için en büyük başarılardan biri oldu.