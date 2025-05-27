Eska Group’un Çerkezköy’deki 1,2 milyar TL'lik projesinin ilk etabı 24 ayda teslim edilecek
Eska Group’un Çerkezköy’de inşa edeceği Eska Edition’da satış başlıyor. 346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşan projede daireler 1+1 ve 2+1 şeklinde tasarlandı. Proje 1,2 milyar TL yatırımla gerçekleşirken tüm etapların toplamda 36 ayda teslim edilmesi planlanıyor.
Hamide HANGÜL
Eska Group’un Krucu Ortağı Giray Engin Baysak, 2020’den bu yana tamamı Çerkezköy’de olmak üzere 4 markalı konut projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 150 bin metrekare inşaat alanında 850 konut ve 100’e yakın ticari üniteyi başarıyla tamamlayıp teslim ettiklerini açıkladı.
Baysak, “İnşaatın yanı sıra yeme-içme ve kuyumculuk sektörlerinde yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun dünyaca ünlü IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girdik. Ayrıca enerji sektöründe yeni bir girişimimiz bulunuyor” dedi. Tüm projelerini kendi arsaları üzerinde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Baysak, Çerkezköy’de proje geliştirmek üzere bir arsa portföyleri bulunduğunu kaydetti.
5 yılda 5. proje
Çerkezköy’ün son yıllarda on binlerce göç aldığını vurgulayan Baysak, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabiliyor olması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOBS) faaliyet göstermesi, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkânları ile bölgeye yapılan dev yatırımlar Çerkezköy’ü son yılların yükselen değeri haline getirdi” diye konuştu. Eska Grup’un Kurucu Ortağı Semih Arda da 5 yılda 5’inci projeleri olan Eska Edition’ın ilk etabı olan ve iki bloktan oluşan Flora’daki 192 konutu 24 ay içinde teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.
Yüksek prim vadediyor
Eska Grup Kurucu Ortağı Gökhan Kavlak ise “Bir önceki projemiz Eska Premium bundan yaklaşık 2,5 yıl önce satışa çıkmıştı ve tam 2 yıl içinde alıcısına %300’ün üzerinde prim kazandırdı. Üstelik bölgedeki yüksek kira getirisi, dairelerin amortisman süresini 12 ila 14 yıla kadar indirmiş durumda. Bölgeye yapılan dev yatırımlar tamamlandığında, yoğun göç ve oluşan nitelikli konut talebiyle beraber Eska Edition projemizin de Eska Premium gibi 24 ayda alıcısına yüksek kazanç sağlayacaktır” diye konuştu.
Peşin ödemede 2,7 milyon TL’den başlıyor
Toplantıda verilen bilgilere göre, Eska Edition projesinde 96 adet 1+1, 96 adet 2+1 daire yer alıyor. 1+1 daireler 60 metrekare ve başlangıç fiyatı, peşin ödemelerde 2 milyon 720 bin TL. 2+1 daireler de iki farklı tip bulunuyor. 78 metrekare 2+1 dairelerin peşin ödemelerde başlangıç fiyatı 3 milyon 600 bin TL iken 86 metrekare 2+1 dairelerin başlangıç fiyatları peşin ödemelerde 4 milyon 200 bin TL’den başlıyor. Vadeli fiyatlardan %30 peşin, 18 ay taksitli ödeme alternatifi sunan Eska Edition’da kısa süre için peşin fiyatına %50 peşinat, diğer %50 için vade farksız 12 ay taksit uygulanıyor.