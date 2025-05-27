Eska Group’un Çerkezköy’deki 1,2 milyar TL'lik projesinin ilk etabı 24 ayda teslim edilecek

Hamide HANGÜL

Eska Group’un Kru­cu Ortağı Giray Engin Bay­sak, 2020’den bu yana ta­mamı Çerkezköy’de olmak üzere 4 markalı konut proje­si gerçekleştirdiklerini be­lirterek, bugüne kadar yakla­şık 150 bin metrekare inşaat alanında 850 konut ve 100’e yakın ticari üniteyi başarıy­la tamamlayıp teslim ettik­lerini açıkladı.

Baysak, “İn­şaatın yanı sıra yeme-içme ve kuyumculuk sektörlerin­de yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun dünyaca ünlü IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girdik. Ayrıca enerji sek­töründe yeni bir girişimimiz bulunuyor” dedi. Tüm proje­lerini kendi arsaları üzerinde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Baysak, Çerkezköy’de proje geliştirmek üzere bir arsa portföyleri bulunduğu­nu kaydetti.

5 yılda 5. proje

Çerkezköy’ün son yıllarda on binlerce göç aldığını vur­gulayan Baysak, “Kuzey Mar­mara Otoyolu ile İstanbul’dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabi­liyor olması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşun­dan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOBS) faaliyet gösterme­si, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkânla­rı ile bölgeye yapılan dev ya­tırımlar Çerkezköy’ü son yıl­ların yükselen değeri haline getirdi” diye konuştu. Eska Grup’un Kurucu Ortağı Se­mih Arda da 5 yılda 5’inci pro­jeleri olan Eska Edition’ın ilk etabı olan ve iki bloktan olu­şan Flora’daki 192 konutu 24 ay içinde teslim etmeyi plan­ladıklarını ifade etti.

Yüksek prim vadediyor

Eska Grup Kurucu Ortağı Gökhan Kavlak ise “Bir ön­ceki projemiz Eska Premi­um bundan yaklaşık 2,5 yıl önce satışa çıkmıştı ve tam 2 yıl içinde alıcısına %300’ün üzerinde prim kazandırdı. Üstelik bölgedeki yüksek ki­ra getirisi, dairelerin amor­tisman süresini 12 ila 14 yı­la kadar indirmiş durumda. Bölgeye yapılan dev yatırım­lar tamamlandığında, yoğun göç ve oluşan nitelikli konut talebiyle beraber Eska Editi­on projemizin de Eska Premi­um gibi 24 ayda alıcısına yük­sek kazanç sağlayacaktır” di­ye konuştu.

Peşin ödemede 2,7 milyon TL’den başlıyor

Toplantıda verilen bilgile­re göre, Eska Edition proje­sinde 96 adet 1+1, 96 adet 2+1 daire yer alıyor. 1+1 daireler 60 metrekare ve başlangıç fi­yatı, peşin ödemelerde 2 mil­yon 720 bin TL. 2+1 daireler de iki farklı tip bulunuyor. 78 metrekare 2+1 dairelerin pe­şin ödemelerde başlangıç fi­yatı 3 milyon 600 bin TL iken 86 metrekare 2+1 dairele­rin başlangıç fiyatları peşin ödemelerde 4 milyon 200 bin TL’den başlıyor. Vadeli fiyat­lardan %30 peşin, 18 ay tak­sitli ödeme alternatifi sunan Eska Edition’da kısa süre için peşin fiyatına %50 peşi­nat, diğer %50 için vade fark­sız 12 ay taksit uygulanıyor.