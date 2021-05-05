Eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 Nisan'da iki bakanlığa bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştu.

Görevini devreden isimlerden eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

KARDEMİR'den KAP'a açıklama

Konuyla ilgili KARDEMİR, KAP'a bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.