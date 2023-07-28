Eskişehirli Anot Makine İspanyol Gottak ile anlaştı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de iki lokomotif şirketi ile beş ayrı sektörde faaliyet gösteren Anot Group, şalter üretiminde dünyada ilk üçte yer alan İspanyol Gottak firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, beyaz eşya sektörüne ankastre davlumbaz ve komponent üretimi yapan grup şirketleri Anot Makine ile İspanya’daki Barcelona merkezli Gottak firması arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile sektördeki büyümelerini sürdüreceklerini ifade etti.

İki firma arasındaki işbirliğini geliştirerek, ilerleyen dönemlerde Eskişehir’de hem bir depo hem de üretim tesisi kurmayı hedeflediklerini ifade eden Gönenli “Ülkemizde Vestel, Arçelik ve Haier gibi beyaz eşya sektörünün devlerine ürün tedariki sağlayan Gottak için uzun yıllardır plastik ve metal ocak, fırın ile kombi düğmesi imalatı gerçekleştiriyoruz.

Onlarda ilk defa bizimle birlikte dünyaya düğme satmaya başladılar” dedi. Pandemide fabrika yatırımı yaparak, kapasiteyi iki katına çıkardıklarını aktaran Gönenli, bu yılın başından itibaren Gottak ile birlikte komponent satışına odakladıklarını, kendi üretimleriyle birlikte yurt içindeki diğer üreticilerden komponent tedarik edip yurt dışına satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ocak ve fırın düğmesinde Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip olduklarını belirten Gönenli, “Üretimimizin yüzde 60’ı düğme olmak üzere beyaz eşyaya gidiyor. Geçen yıl yaklaşık olarak 7 milyon adet düğme imalatı gerçekleştirdik. Müşterilerin beklentileri arttığı için her yıl ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Aynı zamanda yine makine tarafında OEM olarak ev tipi davlumbaz ile tamamlayıcı ürünlerin de üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk elektronik düğmesini üretecek

Türkiye’de ilk kez elektronik düğme imalatına başlayacaklarını duyuran Gönenli, “Ürün grubumuz her geçen gün değişiyor. Ankara merkezli Getek firması ile birlikte ortak ürün üzerine çalışıyoruz. Türkiye’de üreticisi olmayan elektronik düğmenin üretimini ilk biz yaparak yılsonuna kadar satışa sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Beyaz eşya sektörü 2023 yılının son çeyreğinden umutlu

BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi de olan Eray Gönenli, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere kullandı: “Pandemide birçok sektör durma noktasına gelirken, beyaz eşya sektörü bu dönemi çok hareketli geçirdi. Sektör 2020’den sonra rekorlar kırdı.

Bu durum talebin öne çekilmesine nedem oldu. Şimdi ise hem dünyada hem de ülkemizde finansal anlamda sıkıntılar var. Bu durum tüm sektörlerde olduğu gibi beyaz eşya sektörünü de olumsuz olarak etkiliyor. Sektörde ciddi kapasite artışları yaşandı ancak şimdi o kapasiteyi doldurmakta zorlanıyor. O yüzden 2023 yılı beyaz eşya yönünden diğer yıllar kadar parlak geçmiyor. Son çeyrekten umutluyuz. Son çeyrekte yeniden bir yükselişe geçeceğini öngörüyoruz. 2024’te beyaz eşyada tekrar bir yükselişinin olacağını umuyoruz.”