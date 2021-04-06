Esmarin, Eskişehir’den tekne ihraç ediyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB), tekne ve yat üretimi gerçekleştiren Esmarin Deniz Araçları, Koronavirüs salgınına rağmen üretim ve siparişlerini artırdı. Denizi olmayan Eskişehir’de tersane kuran şirket; Hollanda, İtalya ve İspanya için siparişle yat ve tekne imal ederek, üretiminin yüzde 100’ünü ihraç ediyor. Esmarin Genel Müdürü Takittin Erol, ilk tekne üretimine ‘Apexmarin’ adı ile Muğla’da başladıklarını ve uzun yıllar orada üretim gerçekleştirerek Hollanda ve Norveç’e çok sayıda tekne ihraç ettiklerini söyledi. Erol, 2007 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Porsuk yenileme projesi kapsamında kentte tekne ve gondol üretimine başladıklarını ifade etti. Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Adana ve Şanlıurfa gibi şehirler için gezinti tekneleri yaptıklarını anlatan Erol, 2019 yılından itibaren ise tamamen yurtdışına yönelik üretim gerçekleştirmeye başladıklarını belirtti.



Bu yıl 80 adet üretecek



Eskişehir OSB’de, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 3 metreden 24 metreye kadar değişen boylarda geniş bir yelpazede üretim yapan şirketlerinin, bu sene için yaklaşık 80 adetlik bir üretim planladığını ifade eden Erol, “Pandemi bize yaradı, siparişlerimiz arttı. İlk etapta endişelendik ancak yurtdışından gelen siparişler ile moralimiz yerine geldi. Yurtdışında tercih edilmemizin nedeni tecrübemiz ve uygun maliyetli üretim yapmamız” dedi.

En fazla ihracat Hollanda’ya



Ülkelere göre üretim modelleri ve ölçülerin değişebildiğini söyleyen Takittin Erol, “Hollanda için ‘sloep’ adı verilen, kanallarda gezinti amaçlı kullanılan tekne üretimi gerçekleştiriyoruz. En yoğun ihracatımızı da Hollanda’ya gerçekleştiriyoruz. Sonra İspanya ve İtalya geliyor. Hollanda için ilk siparişlerimizi 2018’de aldık. Geçtiğimiz yıl Hollanda’ya gönderilmek üzere 50 adet tekne üretimi gerçekleştirdik. İspanya için ‘RİB’ dediğimiz sert tabanlı, şişme botlar üretiyoruz. Bunların boyutu da 8 ve 12 metre olarak değişiyor. İtalya Göller Bölgesi için gezi amaçlı kullanılan yolcu teknelerinin imalatını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.