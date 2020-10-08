Esnaf, ikinci COVID dalgasından endişeli

08 Ekim 2020

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan Esnaf Barometresi Raporu'nun Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu her geçen gün daha fazla hissetmeye başladı. Güven Endeksi, Ticaret Endeksi ve Politika Endeksi’nde düşüşler yaşandı. COVID-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72’ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi.

Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu şöyle değerlendirdi: “Salgında 2. evre olarak adlandırılan bu dönemde vaka sayılarının iki dönemdir yüksek seviyede devam etmesi esnafın endişe seviyesinin artmasında etkili oldu. Veriler endişenin gelecek dönemlerde de süreceğini gösteriyor.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Eylül’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Güven endeksi 5,6 puan düştü: Güven Endeksi bir önceki döneme göre 5,6 puan azalarak 14,8’e indi. Covid-19 salgınının uzun bir süre daha devam edeceği inancı ve ekonomiye yönelik beklentiler bu düşüşte etkili oldu.

Hava soğudu satışlar düştü: Ticaret Endeksi, 8,2 puan düşüşle 21,6 olarak gerçekleşti. Mevsim sıcaklıklarının düşmeye başlamasına bağlı olarak gazlı-gazsız içecekler, paket su ve dondurma kategorisindeki anlamlı seviyede azalış endeksi olumsuz etkiledi.