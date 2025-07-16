Espressolab, Filistin Ramallah'ta iki mağaza açtı

Espressolab’ın franchise modeliyle hizmete açtığı mağazalar, şehrin iki önemli lokasyonu olan Al-Tireh ve Icon Mall’da konumlanıyor. Filistin’de kısa sürede beş mağazaya ulaşmayı hedefleyen marka, böylece uluslararası varlığını 16 ülkeye taşımış oldu.

World Coffee Portal’ın 2025 verilerine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki markalı kahve dükkanı sayısı son bir yılda yüzde 11 artarak 11 bin 163’e ulaştı. Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt gibi olgunlaşmış pazarların yanı sıra Ürdün, Fas ve Umman gibi gelişmekte olan pazarlarda da dikkat çekici büyüme kaydediliyor.

Bu genişleyen pazarda kendine özgü marka kimliği ve mağaza deneyimiyle öne çıkmayı hedefleyen Espressolab, Ramallah yatırımıyla sadece ticari değil, kültürel bir açılım da gerçekleştirmiş oldu.

"Filistin, küresel büyüme stratejimizin ana halkalarından"

Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, Ramallah’taki yeni açılışı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yalnızca mağaza sayısını artırmayı değil, Türk kahve kültürünü ve deneyim anlayışımızı farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz. Filistin, genç nüfusuyla bu hedefe uygun, dinamik bir pazar. Ramallah’taki mağazalarımız, aynı zamanda kültürel bir köprü olmayı amaçlıyor.”