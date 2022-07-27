Esta, Türkiye’deki proje sayısını 4’e çıkardı

Leyla İLHAN

Rusya’da yer aldığı taahhüt projeleriyle güçlenen Esta İnşaat, konut projelerinde yönünü Türkiye’ye çevirdi. Halihazırda İstanbul ağırlıklı proje yapan şirket, Benesta Beyoğlu projesini tamamlarken, bu yılın içinde Benesta Acıbadem’den sonra Benesta Bahçelievler projesini de satışa çıkaracak. Esta, Marmaris’te de yeni bir proje için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bahçelievler’de satış ağustosta başlıyor

Türkiye’deki projelerinden üçünün İstanbul, birinin de Marmaris’te olduğunu belirten Esta İnşaat Genel Müdürü Roksana Diker, “Bu projelerden Benesta Beyoğlu projesi tamamlandı ve oturum başladı. Sadece dükkanların satışı kaldı. Benesta Acıbadem şu anda ön satışta olan tek projemiz. Bunun yanı sıra Bahçelievler’de kendi arsamız üzerinde geliştirdiğimiz Benesta Bahçelieveler projemizde ise hafriyatı bitirdik” dedi. Yaklaşık 330 konut, 310 da ticari ünitenin olacağı Bahçelievler projesini ağustosta satışa başlayacaklarını açıklayan Diker şu bilgiyi verdi: “Marmaris’te ise bir yarım adamız var ve burada proje geliştireceğiz. 80 odalı 5 yıldızlı bir otel ile otele bağlı 30 ila 40 villanın olacağı bu projeyi gelecek yıl satışa sunmayı planlıyoruz.”

Bloklardan önce park yapıldı

Şubat ayında satışa çıktıkları Benesta Acıbadem hakkında da bilgi veren Diker, “550 daireli ve tamamı büyük metrekareli dairelerden oluşan projemizin yüzde 25’ini sattık. İnşaatta kabanın yüzde 60’ını bitirdik. 2024 yılının haziran ayında projeyi teslim etmeyi planlıyoruz” dedi. Acıbadem’de metrekaresi 85 bin TL’den 150 dairenin ön satışa çıktığını belirten Diker, “Bunların yüzde 90’dan fazlası satıldı. Eylülde lansmanın başlamasıyla 150 daireyi daha satışa çıkmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

Projedeki alıcı kitlenin ağırlıkla bölgedeki sitelerde oturanlar ile Bağdat Caddesi sakinleri olduğunu belirten Diker, “Projede peyzaj ve yeşil alana çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü yani 2 futbol sahası büyüklüğünü parka ayırdık ve önce bu parkımızı çizdirdik. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta 23 ila 24 aktivite yapılabilecek” diye konuştu.

Projenin özel bir konumda olduğunu da belirten Roksana Diker, “Gata Ormanı’na komşu. Çamlıca’ya çok yakınız. Avrupa Yakası’na çok yakınız. Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Dolayısıyla tarihi yarımadaya da çok hızlı gidebiliyoruz. Bu nedenle son zamanlarda Zeytinburnu ve Merter’de yoğunlaşan tekstil sektörü temsilcileri ile lojistik sektöründe çalışanlardan da çok fazla talep alıyoruz” dedi.

Zengin Ruslar yaşamak için alıyor

Rusların ilgisinin de yoğun olduğunu belirten Roksana Diker, hem bölge olarak hem de Rusya’da çok iyi tanınan bir firma olmalarından dolayı bu talebin fazla olduğunu söyledi. Şirket olarak satışların yüzde 25’ini Ruslara yaptıklarını anlatan Diker şöyle konuştu: “Bölgede çok sayıda hastane ve çok sayıda uluslararası okulun olması ve yeşil proje olmamız da Ruslar için tercih nedeni olmamızı sağladı. Özellikle zengin Ruslar alıyor. Daha önce Monaco, Saint-Tropez, Londra gibi şehirlere giderlerdi. Savaş nedeniyle şimdi İstanbul’a gelip kenti yaşayıp, bir de Türkiye’deki iyi sağlık sistemini de öğrenince fikirleri değişiyor. Bu nedenle 2+1 vatandaşlık kafasından çıkıp yaşamak için büyük daire alıyorlar.” Zengin kitlenin gelişinin hem gayrimenkul hem de ekonomi açısından pozitif etki sağlayacağını aktaran Diker, “Türk alıcılar için Ruslar pozitif etki yapıyor. Beraber yaşamaktan mutlu oluyorlar” diye konuştu.