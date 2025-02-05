Estecenter, saç ekimi sürecinin öncesini ve sonrasını tüm detaylarıyla anlatıyor

Türkiye’nin sağlık turizminde 7. sıraya yerleşmesini sağlayan yerli kurumlar, sundukları yüksek hizmet kalitesi ve profesyonel kadrolarıyla uluslararası alanda öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle saç ekimi hizmetleriyle dikkat çeken Estecenter, sektördeki gelişmeleri değerlendirirken sunduğu yenilikçi çözümleri de kamuoyuyla paylaştı.

“Sağlık turizminin liderlerinden biri olmak gurur verici”

Sağlık turizminin dünya çapında büyüme trendi yakaladığını belirten Estecenter Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çevik, Estecenter’ın sektördeki liderliğini ve hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

“Sağlık turizmi, Türkiye’nin küresel arenada en güçlü olduğu alanlardan biri haline geldi. Sektörün öncü oyuncularından biri olarak, bu büyümeye katkıda bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yıllar içinde edindiğimiz deneyim, ileri teknolojiyi etkin kullanma becerimiz ve hastalarımıza sunduğumuz güvenilir hizmet, başarımızı perçinliyor. Kısa vadede küresel çapta daha fazla hastaya ulaşmayı ve uluslararası ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Orta vadede ise Türkiye’nin sağlık turizmindeki liderliğini güçlendirmek adına uluslararası işbirliklerine imza atmayı planlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımızla hastalarımıza sağlıklı bir gelecek sunmaya kararlıyız.”

“Odak noktamız hasta memnuniyeti”

20 yılı aşkın deneyimleriyle sektördeki güçlü konumlarını her geçen gün daha da pekiştirdiklerini belirten İbrahim Çevik, hasta memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayarak şunları ekledi:

“Hastalarımızın memnuniyetini temel alarak, genişleyen pazar payımız ve kişiselleştirilmiş hizmetlerimizle fark yaratıyoruz. Yalnızca kaliteli bir tedavi süreci sunmakla kalmıyor, hastalarımızın güvenini kazanarak her aşamada birinci sınıf hizmet sunuyoruz.”

İstanbul merkezli Estecenter, modern teknikler ve son teknoloji ekipmanlarla yüksek hasta memnuniyeti sağlayarak sağlık turizminin öncü markalarından biri haline geldi. DHI ve FUE gibi saç ekimi tekniklerinden estetik cerrahi uygulamalara kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan Estecenter, Ar-Ge birimiyle saç analizleri ve laboratuvar çalışmaları yaparak sektöre yenilikler kazandırıyor.

“Operasyon öncesi ve sonrası hastalarımızın yanındayız”

Saç ekimi sigortası ile hastalarına güvence sağladıklarını belirten Estecenter Kurucusu İbrahim Çevik, operasyon öncesi ve sonrası süreçlere dair şu bilgileri paylaştı: “Tüm hizmet ve süreçlerimizi hasta memnuniyeti odağında planlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen hastalarımızın ulaşım, konaklama ve kliniğe transfer süreçlerini organize ediyoruz. Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgilendirme yaparken, operasyon sonrası bakım konusunda da rehberlik sunuyoruz.”

DHI ve FUE gibi saç ekimi teknikleri uygulanacak hastaların operasyon öncesinde zararlı maddelerden uzak durmaları, ilaç kullanmamaları ve besin takviyeleri tüketmemeleri gerektiğini vurgulayan Çevik, sürecin hastanın merkezde yapılan muayene ve planlama aşamalarıyla başladığını belirtti. Operasyon tamamlandıktan sonra hastalar özel araçlarla otellerine transfer edilmekte ve operasyon sonrası süreç hasta danışmanları tarafından titizlikle takip edilmektedir.

“Son teknolojiyle donatılmış kliniğimizde başarılara imza atıyoruz”

Saç ekimi tekniklerinin yanı sıra hasta memnuniyetine verdikleri önemin de kendilerini dünya çapında öne çıkardığını belirten İbrahim Çevik, şu sözleri ekledi: “Saç ekimi ve estetik cerrahi alanındaki uzman kadromuzla kusursuz sağlık hizmeti sunuyoruz. Son teknoloji cihazlarla donatılmış kliniğimizde önemli başarılara imza atıyoruz. Küresel trendleri yakından takip ediyor, bunları ülkemize taşıyarak sektörümüze öncülük ediyoruz. Misafirlerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerini değerlendirerek hizmet kalitemizi sürekli optimize ediyoruz.”

“İyileşmek için bize ihtiyaç duyan insanları odağımıza alıyoruz”

“Estecenter olarak yaptığımız işin merkezine, iyileşmek için bize ihtiyaç duyan insanları koyuyoruz. Bu yüzden sağlık sektöründe en çok tercih edilen, yenilikçi, memnuniyet odaklı ve güvenilir bir yaşam ortağı olma yolunda hızlı ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bütüncül ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızla Türkiye’nin sağlık turizminde üst sıralara yerleşmesi için üst düzey çaba gösteriyoruz. Topluma ve çevreye katkıda bulunma misyonumuz doğrultusunda, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz.”