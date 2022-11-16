Estee Lauder, Tom Ford'u satın alıyor

Estee Lauder Cos Inc., 2.8 milyar dolar karşılığında ABD'li moda markası Tom Ford'u satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.

Söz konusu satın alma Estee Lauder'un, şimdiye kadarki en büyük satın alma işlemi olacak.

Estee Lauder satın alma işlemini, nakit, borç ve Temmuz 2025'ten itibaren vadesi dolacak satıcılara yapılan 300 milyon dolarlık ertelenmiş ödemelerin bir kombinasyonu yoluyla finanse etmeyi planladığını açıkladı