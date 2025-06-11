Esteworld’un 2025 hedefi 120 milyon euro ciroya ulaşmak

Hayati ARIGAN

Esteworld Plastik Cer­rahi Sağlık Grubu Me­dikal Direktörü Doktor Burak Tuncer, 30 yıldır sağlık sektöründe kurucu ve işletme yapan bir ailen üyesi olduğu­nu belirterek, estetik alanında Türkiye’nin dünyanın ilk 5 ül­kesinden biri olduğunu belirtti.

Esteworld’un Japonya’dan, Avustralya’ya, Amerika’ya, Ka­nada’ya, Avrupa’nın her ülke­sine yayılan bir ağ oluşturdu­ğunu ifade eden Tuncer, “Aylık ortalama 2,5 bin-3 bin yaban­cıya Avrupa’nın en kaliteli es­tetik hizmetiyle buluşturup ülkelerine memnun bir şekil­de gönderiyoruz. Bugüne ka­dar 600 binin üzerinde estetik ameliyat yapma tecrübesine sahip olarak Avrupa’nın ken­di alanında en tecrübeli firma­sı ve bu konumda tek markası noktasındayız” diye konuştu.

“Sağlık turizmi düşüşteyken yüzde 70 büyüdük”

Estetikte branşlaşarak sağ­lık turizmi hayata geçirdikle­rini belirten Tuncer, sağlık tu­rizmini yükseliş ve düşüşünü şöyle değerlendirdi: “2010’la­ra doğru estetik üzerine kli­nikler açılarak sağlık turizmi hız kazanırken, 2015’ten son­ra sağlık turizmindeki potan­siyeli gören dijital pazarlama­cılar, satışçılar, yatırımcılar ile sağlık turizmi daha da ilerle­di.

Sağlık turizmi çok hacimli reklamlarla çok sayıda insan ülkemize girdi. Fakat ilk baş­larda bakış açısı insan ve sağ­lık odaklıyken 2015’ten sonra data ve satış odaklı olduğu için yeterli kaliteli hizmet verile­medi. 2023’te Türkiye’ye giren kayıtlı sağlık turizmi için gelen insan sayısı 1 milyon 650 bin­den 2024’te 1 milyon 150 bine düştü. Yani yüzde 50’lik bir dü­şüş var. Bunu tetikleyen nokta aslında 6 Şubat Maraş depre­mi oldu.”

Söz konusu düşüşe rağmen verdikleri hizmetlerle hasta sayılarını artırdıklarını bildi­ren Tuncer, “Bu sayede Türki­ye'ye gelen hasta sayısı yüzde 50 azalmış olmasına rağmen bizim geçen yıla oranla artışı­mız yüzde 70’i buldu. Bir dö­nem insanlar yurt dışından en uygunu bulmaya çalışırken, şimdi en kaliteliyi arıyorlar” diye konuştu.

Sağlık turizmi 5 kat fazla döviz bırakıyor

2025’te 250 bin hastaya ula­şarak 120 milyon euro ciro hedeflerinin olduğunu ifade eden Tuncer, “Sağlık turizmi­nin başlamasına sebep olduk. Sağlık turizmi için gelen turist diğerlerine göre 5 kat fazla dö­viz bırakıyor. Kârımızın hep­si yatırıma gidiyor. 2026’nın sonunda Avrupa’nın en büyük Longevity (Uzun yaşam) mer­kezini İstanbul Şile’de haya­ta geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Ekeklerde saç, kadınlarda kaş problemi var

Her iki erkekten birinde saç, her iki kadından birisinde ise kaş problemi olduğunu belir­ten Tuncer, “Değişen modadan dolayı alınan kaşlar küstü. Kaş ekiminde de yurt dışından ge­len talepler doğrultusunda sa­dece 3 ülkede çok sınırlı özel klinikte yapılan ve üzerinde de iki yıl çalıştığımız ‘Mikro Brow Implant’ diye özel bir kaş ekimi tekniğini ABD ve Japonya’daki çalışmalar doğrultusunda bu­raya getirdik” diye konuştu.

“Hizmet ihracatı yapıyoruz”

Amaçlarının hizmet ihracatı olduğunu belirten Dr. Burak Tuncer, “İstanbul’da medikal estetik, saç ekimi, plastik cerrahi ve diş estetiği hizmetleri veren kliniklerimiz var. Bin 200’e yakın çalışanla 100’ün üzerinde doktorla tek amacımız Avrupa’da ve dünyada ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Günlük 80 ameliyat yapma kapasitemiz var” dedi.