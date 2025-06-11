Esteworld’un 2025 hedefi 120 milyon euro ciroya ulaşmak
Esteworld Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer, son 2 yılda sağlık turizminde yüzde 50 düşüş olmasına rağmen, geçen yıl yüzde 70 büyüdüklerini söyledi. Tuncer, “Sağlık turizmi için gelen turist diğerlerine göre 5 kat fazla döviz bırakıyor. 2025 hedefimiz 250 bin hastaya dokunarak, 120 milyon euro ciroya ulaşmak” dedi.
Hayati ARIGAN
Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Medikal Direktörü Doktor Burak Tuncer, 30 yıldır sağlık sektöründe kurucu ve işletme yapan bir ailen üyesi olduğunu belirterek, estetik alanında Türkiye’nin dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olduğunu belirtti.
Esteworld’un Japonya’dan, Avustralya’ya, Amerika’ya, Kanada’ya, Avrupa’nın her ülkesine yayılan bir ağ oluşturduğunu ifade eden Tuncer, “Aylık ortalama 2,5 bin-3 bin yabancıya Avrupa’nın en kaliteli estetik hizmetiyle buluşturup ülkelerine memnun bir şekilde gönderiyoruz. Bugüne kadar 600 binin üzerinde estetik ameliyat yapma tecrübesine sahip olarak Avrupa’nın kendi alanında en tecrübeli firması ve bu konumda tek markası noktasındayız” diye konuştu.
“Sağlık turizmi düşüşteyken yüzde 70 büyüdük”
Estetikte branşlaşarak sağlık turizmi hayata geçirdiklerini belirten Tuncer, sağlık turizmini yükseliş ve düşüşünü şöyle değerlendirdi: “2010’lara doğru estetik üzerine klinikler açılarak sağlık turizmi hız kazanırken, 2015’ten sonra sağlık turizmindeki potansiyeli gören dijital pazarlamacılar, satışçılar, yatırımcılar ile sağlık turizmi daha da ilerledi.
Sağlık turizmi çok hacimli reklamlarla çok sayıda insan ülkemize girdi. Fakat ilk başlarda bakış açısı insan ve sağlık odaklıyken 2015’ten sonra data ve satış odaklı olduğu için yeterli kaliteli hizmet verilemedi. 2023’te Türkiye’ye giren kayıtlı sağlık turizmi için gelen insan sayısı 1 milyon 650 binden 2024’te 1 milyon 150 bine düştü. Yani yüzde 50’lik bir düşüş var. Bunu tetikleyen nokta aslında 6 Şubat Maraş depremi oldu.”
Söz konusu düşüşe rağmen verdikleri hizmetlerle hasta sayılarını artırdıklarını bildiren Tuncer, “Bu sayede Türkiye'ye gelen hasta sayısı yüzde 50 azalmış olmasına rağmen bizim geçen yıla oranla artışımız yüzde 70’i buldu. Bir dönem insanlar yurt dışından en uygunu bulmaya çalışırken, şimdi en kaliteliyi arıyorlar” diye konuştu.
Sağlık turizmi 5 kat fazla döviz bırakıyor
2025’te 250 bin hastaya ulaşarak 120 milyon euro ciro hedeflerinin olduğunu ifade eden Tuncer, “Sağlık turizminin başlamasına sebep olduk. Sağlık turizmi için gelen turist diğerlerine göre 5 kat fazla döviz bırakıyor. Kârımızın hepsi yatırıma gidiyor. 2026’nın sonunda Avrupa’nın en büyük Longevity (Uzun yaşam) merkezini İstanbul Şile’de hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.
Ekeklerde saç, kadınlarda kaş problemi var
Her iki erkekten birinde saç, her iki kadından birisinde ise kaş problemi olduğunu belirten Tuncer, “Değişen modadan dolayı alınan kaşlar küstü. Kaş ekiminde de yurt dışından gelen talepler doğrultusunda sadece 3 ülkede çok sınırlı özel klinikte yapılan ve üzerinde de iki yıl çalıştığımız ‘Mikro Brow Implant’ diye özel bir kaş ekimi tekniğini ABD ve Japonya’daki çalışmalar doğrultusunda buraya getirdik” diye konuştu.
“Hizmet ihracatı yapıyoruz”
Amaçlarının hizmet ihracatı olduğunu belirten Dr. Burak Tuncer, “İstanbul’da medikal estetik, saç ekimi, plastik cerrahi ve diş estetiği hizmetleri veren kliniklerimiz var. Bin 200’e yakın çalışanla 100’ün üzerinde doktorla tek amacımız Avrupa’da ve dünyada ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Günlük 80 ameliyat yapma kapasitemiz var” dedi.