ETH Staking ile işlem ücreti ödemeden yüzde 10 getiri avantajı

BitKeep'in yeni adı Bitget Wallet'a kavuşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimini geliştiren ve yenilikçi finansal çözümler sunan adımlar da ardı ardına geliyor. Bitget Wallet’ın yeni ürünü ETH Staking kullanıcılara çok özel ve kazançlı bir deneyimin kapılarını açıyor.

Bitget Wallet'ın ETH Staking'i kullanıcıların Ethereum Proof-of-Stake (PoS) sistemine sorunsuz bir şekilde katılmalarını sağlamak için Lido.fi protokolünün gücünden faydalanıyor. Kullanıcılar, Ethereum Ağı’nın kripto para birimi olan ETH'lerini staking yaparak, Ethereum Ağı’nın güvenliğine ve merkezi olmayan yapısına katkıda bulunuyor ve bunun karşılığında ise büyük staking ödüllerini kazanıyorlar.

Bitget Wallet'ın ETH Staking'inin en önemli avantajı ürün deneyimini geliştirme yeteneğinden geliyor. Özellik sorunsuz ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan ETH Staking yüksek getiriler sağlıyor. Bu ise kullanıcılara özel düzenlenmiş bir deneyim sunarak ürünü diğer staking ürünlerinden ayırıyor. ETH için geçerli minimum depozito zorunluluğunu ortadan kaldıran ve herhangi bir tokenin stETH karşılığında takas edilmesine izin veren ETH Staking daha geniş bir katılımı da mümkün kılıyor. ETH Staking üzerinden üretilen kazanç ETH değerinde olurken yüzde 4 ila yüzde 8 kazanç arasında değişiyor. Ayrıca, kullanıcılar yatırımlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı getiri oranlarını ve geçmiş kazançları kolayca izleyebiliyorlar. Dahası, sübvansiyon dönemlerinde kullanıcılar gas ücreti (işlem ücreti) olmadan staking yapmanın ve yüzde 10’luk etkileyici bir yıllık yüzde getiri (APY) elde etmenin avantajını da yaşıyorlar.

Diğer staking platformlarının aksine Bitget Wallet, yaygın olarak görülen USDT birimi ödüllerinin yerine ETH tabanlı kazançlar sunmasıyla da farklılaşıyor. Bu eşsiz yaklaşım sadece kullanıcılar için kazanç değerini artırmakla kalmıyor aynı zamanda platformun yenilikçi ve faydalı çözümler sunma taahhüdünü de gösteriyor. Bitget Wallet’in temel hedefleri arasında staking süreci kazancını herkesin eşit şekilde ulaşabilmesine olanak da sunuyor. Yüzde 4 ila yüzde 8 APY kazandıran normal dönemlerde minimum depozito eşiği bulunmuyor. Bununla birlikte sadece yüzde 10’a kadar APY kazandıran sübvansiyonlu dönemlerde 0.01 ETH depozito eşiği uygulanarak hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların kolayca katılıp günlük ödüller kazanmaları sağlanıyor. Ayrıca, Bitget Wallet, kullanıcıların stETH tokenlarını edinmeyi basitleştirerek Bitget Swap platformunda Ethereum ve diğer zincirlerde herhangi bir token ile ticaret yapmalarına da olanak tanıyor.

Öte yandan eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmak da Bitget Wallet için en öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Platform, kullanıcıların gerçek zamanlı getiri oranlarını takip edebileceği, potansiyel kazançları hesaplayabileceği ve herhangi bir zamanda ödüllerini kullanabileceği kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Bu süreç kullanıcıları yatırımları hakkında bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyacı olan bütün bilgilere ulaşmasını sağlıyor.

‘Hem kullanıcı dostu hem de getiri sağlayan bir adım olacak’

Bitget Wallet'ın COO'su Moka yeni ürünleri ile sundukları deneyimi, "Ethereum'un Proof-of-Stake ortak protokolüne tüm kullanıcıların katılımını teşvik etmekten heyecan duyuyoruz. Bu yenilik hem kullanıcı dostu hem de getiri sağlayan bir adım olacak" diyerek anlattı. Moka, "Giriş engellerini azaltma, ürünün kullanılabilirliğini geliştirme, ETH dışında daha fazla çeşitlilikte token ile uyumluluk sağlama ve kullanıcı deneyimini artırmak için gerçek zamanlı getiri takibi gibi başlıca hedeflerimize çalıştık ve bu hedeflere ulaştığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" diye de ekledi.

'Daha hızlı işlem, daha iyi varlıklar'

Bitget Yöneticisi Gracy Chen ise "ETH Staking; Bitget Wallet'ın 'Daha Hızlı İşlem, Daha İyi Varlıklar' mottosuna uyumlu olarak daha hızlı işlemlere, genişletilmiş kullanıma ve daha fazla varlık ve protokole erişim sağlamaya odaklandığımızın altını çiziyor. Aynı zamanda, bu yeni özellik, 'Daha Akıllı Ticaret' mottosu ile markalaştığımız Bitget borsası ile uyumlu bir şekilde çalışıyor ve kullanıcıların kripto yatırımlarından en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı olan sezgisel ürünler ve etkili ticaret araçlarını vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Bitget Wallet'ın ETH Staking özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve platformun sunduğu olanakları keşfetmek için Bitget Wallet Academy'deki "Bitget Wallet'da Staking Nasıl Yapılır?" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.