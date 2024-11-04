Ethereum tabanlı merkeziyetsiz ekosistem Mantle’dan sürdürülebilir kazanç için iki yeni ürün

Zincir üstü tüketici ve finans uygulamaları bakımından en büyük sürdürülebilir merkez olmayı hedefleyen Ethereum tabanlı Mantle iki yeni ürün açıkladı. Mantle’ın geliştirdiği ve en büyük dördüncü Ether likit staking token'ı (LST) mETH'nin ihraççısı olan mETH Protokolü, likit restaking token’ı Mantle Restaked Ether’i (cmETH) tanıttı. cmETH’nin kullanıcılara çok sayıda getiri stratejisinden faydalanma olanağı sunduğu belirtilirken, duyurulan ikinci ürün de mETH Protokolü’nün yerel token’ı COOK oldu.

En büyük zincir üstü hazineler arasında yer alıyor

2,8 milyar dolarlık varlıkla en büyük zincir üstü hazinelerden biri olan Mantle Treasury tarafından desteklenen mETH Protokolü’nün, bir yıldan daha kısa sürede Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) ve Frax Ether (sfrxETH) gibi rakiplerinden çok daha hızlı benimsenerek 1,33 milyar dolara karşılık gelen 500 bin ETH varlığıyla en büyük dördüncü LSP olduğu kaydedildi. Gözetimsiz bir Ethereum likit staking protokolü olarak 2023’ün sonlarında kullanıma açılan mETH’in başarısı, Mantle ağındaki MIP-30 güncellemesiyle izin gerektirmeyen bir likit restaking token’ı olan cmETH’yi tanıtmasını beraberinde getirdi. Mantle tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların ETH veya mETH varlıklarını cmETH’ye dönüştürerek yeni getiri fırsatlarına erişebileceği belirtildi.

Ethereum hisse kanıtı ile gelir elde edilebiliyor

Mantle tarafından hayata geçirilen cmETH ile kullanıcılar, Ether varlıklarını veya mETH staking varlıklarını cmETH ile restake ederek hem restaking getirilerini artırabiliyor hem de Mantle Katman-2 uygulamalarına erişebiliyor. cmETH ilk aşamada Ethereum hisse kanıtı (Proof of Stake | PoS) getirilerinin yanı sıra EigenLayer, Symbiotic, Karak gibi ağlarda restaking ile getiri elde etme fırsatı sunuyor.

Staking, kripto para ekosisteminde, belirli varlıkları kilitleyip tutarak getiri elde etmeyi adlandırıyor. Restaking ise aynı token'ları, ana blokzincirinde ve diğer protokollerde stake etmeye olanak tanıyarak hak edilen ödülleri artırmanın yolunu sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mantle yetkilisi Jordi Alexander, “Restaking ve likit restaking token’larının popülerliği artsa da, piyasa paydaşları sınırlı birleştirilebilirlik özellikleri nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor ve bu durum adaptasyonu ve uzun vadeli potansiyelleri engelliyor. Bu problemin üstesinden gelebilmek için Mantle Ekosistemi içinde yüksek birleştirilebilirlik için tasarlanmış olan cmETH’yi devreye alıyoruz. Kullanıcılar, cmETH’yi doğrudan mETH protokolünden, Mantle merkeziyetsiz borsalarından ve desteklenen merkezi borsalardan satın alabiliyor” dedi.

6 farklı yeni gelir kanalı sunuyor

Mantle tarafından tanıtılan yeni yönetişim token’ı COOK, 29 Ekim itibarıyla Bybit ve MEXC de dahil olmak üzere önde gelen pek çok merkezi borsada listelenmeye başladı. 29 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikle 5 milyar COOK token’ı oluşturulurken, bu token’ın %60’ı topluluğa, %30’u Mantle hazinesine ve %10’u protokole katkıda bulunan ekibe tahsis edildi. Topluluğa ayrılan %60’lık kısım, 30 Ekim’de başlayan 110 günlük ikinci sezon da dahil olmak üzere Methamortphosis etkinliklerinde dağıtılacak.

COOK tarafından dağıtılan ödüllerden de yararlanabilen kullanıcılar, diğer teknoloji ortaklarının ve Katman-2 merkeziyetsiz uygulama ve protokol entegrasyonlarının sağladığı getirilerden de faydalanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, aktif olarak doğrulanmış hizmetlerden ödül kazanabiliyor. Bu sayede Mantle, bu güncellemeyle kullanıcılarına 6 farklı yeni gelir kanalı sunmuş oluyor.

Mantle ağının aldığı MIP-30 güncellemesiyle bir sonraki büyüme aşamasının bir parçası olarak görülen COOK, Mantle ağı katılımcılarının mETH protokolünün geliştirilmesi ve stratejik rotasıyla ilgili kararlara aktif olarak katılmalarını ve protokolün merkeziyetsiz yönetimine katılmalarına olanak tanıyor.