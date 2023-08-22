Ethos, 2024 sonuna kadar Türkiye’ye 516 milyon dolar yatırım yapacak

Ethos, Türkiye’deki şirketlere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlayacağını açıkladı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 72 ülkede faaliyetlerini sürdüren ABD merkezli küresel özel borç finansmanı şirketi Ethos Asset Management, önemli bir büyüme bölgesi olarak belirlediği Türkiye’ye 2024 sonuna kadar 516 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Akademik çalışmaları nedeniyle uluslararası alanda pek çok ödüle değer bulunan Ethos Kurucusu ve CEO’su economist Carlos Santos “Bugüne dek Türkiye’de Servislet, Uğur Tekstil, Kozon Partners, Rem People ve HGI gibi şirketlere sağladığımız proje finansmanı desteğini önümüzdeki dönemde de çeşitlendirmeye devam edeceğiz. En önemli hedefimiz bütün iş ortaklarımızla ‘kazan-kazan’ ilkesine dayalı olarak iş birliğini geliştirirken aynı zamanda da Türk ekonomisine desteğimizi artırmaktır” dedi.

Amerika, İngiltere, Brezilya gibi çeşitli pazarlardaki önemli başarılarının ardından, Türkiye’yi bölgesel ve küresel ekonomi için cazip bir finansman merkezi olarak gördüklerini kaydeden Santos, “Dünyada ekonomik durgunluğun olduğu, risk faktörünün artığı bir dönemi büyüyerek atlatan Türkiye gibi bir ülkede yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Ethos, Türkiye pazarındaki stratejik hedefleri doğrultusunda sanayi, turizm, tarım, inşaat, madencilik, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli projelere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlamayı hedefliyor. Bu plan doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ethos, önümüzdeki aylarda Türkiye’de gıda, imalat ve otomotiv sektörlerinde üç ayrı projeye finansal destek sağlayacağını da açıkladı.