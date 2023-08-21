Ethos, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 516 milyon dolar yatırım yapacak

ABD merkezli küresel özel borç finansmanı şirketi Ethos Asset Management, önemli bir büyüme bölgesi olarak belirlediği Türkiye’ye 2024 sonuna kadar 516 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Akademik çalışmaları nedeniyle uluslararası alanda pek çok ödüle değer bulunan Ethos Kurucusu ve CEO'su economist Carlos Santos “Bugüne dek Türkiye’de Servislet, Uğur Tekstil, Kozon Partners, Rem People ve HGI gibi şirketlere sağladığımız proje finansmanı desteğini önümüzdeki dönemde de çeşitlendirmeye devam edeceğiz. En önemli hedefimiz bütün iş ortaklarımızla “kazan-kazan” ilkesine dayalı olarak iş birliğini geliştirirken aynı zamanda da Türk ekonomisine desteğimizi artırmaktır” dedi.

Ethos, Türkiye pazarındaki stratejik hedefleri doğrultusunda sanayi, turizm, tarım, inşaat, madencilik, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli projelere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlamayı hedefliyor. Bu plan doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ethos, önümüzdeki aylarda Türkiye’de gıda, imalat ve otomotiv sektörlerinde üç ayrı projeye finansal destek sağlayacağını da açıkladı.

Kurulduğu 2021 yılından bu yana tekstil, bilgi teknolojileri, inşaat ve turizm sektörleri başta olmak üzere Türkiye’deki şirketlere 76 milyon dolar yatırım finansmanı sağlayan Ethos, karlılık ve değer odaklı özgün iş modeliyle büyüme hedefindeki şirketlere kaynak yaratıyor.

Etkili projelere sahip seçkin şirketlerin kendilerine yatırım yapmalarına ve gelecekteki başarılarını desteklemelerine olanak tanımak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Ethos, küresel anlamda ağırlıklı olarak enerji, altyapı ve imalat sektörlerindeki projelere yatırım yapıyor. Ethos, 10- 49 milyon dolar arasındaki projeler ile 50 milyon doların üzerindeki projeler olmak üzere yatırımlarını iki kategoriye ayırıyor. Finansal garantilerle yatırımlarını güvence altına alan şirket, iş ortaklarıyla karşılıklı kazanca dayalı bir ilişki kuruyor.

Türkiye, büyük potansiyele sahip güçlü bir ülke

Amerika, İngiltere, Brezilya gibi çeşitli pazarlardaki önemli başarılarının ardından, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ekonomi için cazip bir finansman merkezi olarak gördüklerini belirten Ethos Kurucusu ve CEO'su Carlos Santos konuyla ilgili şunları söyledi:

"Finansman olanaklarımızı Türkiye'ye getirmekten ve bu bölgedeki erişimimizi genişletmekten dolayı son derece mutluyuz. Küresel hedeflerimiz doğrultusunda attığımız bu önemli adımın şirketimize ve Türkiye’ye önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Türkiye dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri ve Ethos için son derece önemli bir coğrafyada yer alıyor. Küresel deneyimini, ülke ve sektöre özgü uzmanlıklarıyla birleştiren yetkin ekibimizle birlikte Türkiye için değer üretmek; ekonomi başta olmak üzere sosyal ve çevresel konulardaki sürdürülebilir etkimizi göstermek istiyoruz. Dünyada ekonomik durgunluğun olduğu, risk faktörünün artığı bir dönemi büyüyerek atlatan Türkiye gibi bir ülkede yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Piyasada likiditenin azaldığı bir dönemde kendimizi güçlendirmeye ve finansal ticaret tahsislerimizi korumak için bir önlem olarak proje finansmanına yatırım yapma iştahımızı artırmaya devam ediyoruz.”