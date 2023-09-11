Ethos, yatırımlarıyla yerli girişimciyi büyüttü

11 Eylül 2023 KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle, Türkiye’deki start up ekosisteminin karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan ‘’Türkiye Startup Yatırımları’’ raporunun 2023 yılı 1.çeyrek sonuçlarına göre, ABD merkezli Ethos Varlık Yönetimi, perakende teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren REM People’a yaptığı 12 Milyon USD erken aşama yatırımla en büyük 10 girişim işlemi listesine ikinci sıradan girdi. Ethos, yabancı yatırımcılar arasında ise listede ilk sırada yer aldı.

Rapora göre, yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payı 6 işlem ile %25 olurken 19 milyon dolar; yerli yatırımcıların işlem hacmi ise 47 işlem ile 59 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ethos Varlık Yönetimi’nin 2021 ve 2022 yıllarında, otomotiv sektöründe yapay zekâ temelli teknoloji çözümleri sunan Türk firması Servilest'e yaptığı 4 milyon ABD dolarından fazla yatırım da bu tablodaki yerini aldı. Yılın ilk çeyreğinde Ethos’un Türkiye’deki girişimlere yaptığı yatırım, ülkeye yurtdışı kaynaklı gelen diğer yatırımların toplamının yüzde 60.3’ünü oluşturdu.

2024 yılı sonuna kadar 516 milyon dolar finansal destek

Türkiye pazarındaki stratejik hedefleri doğrultusunda sanayi, turizm, tarım, inşaat, madencilik, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli projelere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlamayı hedefleyen Ethos Varlık Yönetimi’nin kurucusu ve CEO’su Carlos Santos, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi;

‘’Ethos, dünyanın 72 ülkesine etkili projelere sahip şirketlere yatırım yaparken benzersiz koşullarda borç finansmanı sağlama kabiliyetiyle öne çıkan bir küresel borç finansmanı markası haline geldi. Proje finansmanı alanında sahip olduğumuz global deneyimi Türkiye’ye taşırken; yerli şirketleri büyütmek ve dolayısıyla Türk ekonomisine katkı sunmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Perakende teknolojisi alanında faaliyet gösteren Rem People’a 2021 yılında yapmış olduğumuz 12 Milyon USD tutarındaki yatırım desteğini izleyen süreçte şirket, %15'in üzerinde büyüyerek, global operasyonlarını genişletme imkanına kavuştu.

Rem People ile birlikte, 2021’den bu yana Türkiye’de Servislet, Uğur Tekstil, Kozon Partners ve HGI gibi şirketlere toplam 76 Milyon USD proje finansmanı desteği verdik. Türkiye’deki başarılı girişimlerin büyümesine katkı sunabildiğimiz için mutluyuz. Ethos olarak dünyanın her ülkesinde projelerin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Türkiye’deki dinamik girişim ekosistemi ise yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Ethos’un küresel ölçekteki deneyimini ve finansman olanaklarını Türkiye’deki şirketlere aktarmaya ve gelecekteki başarıları için cazip fırsatlar sunmaya devam edeceğiz’’.