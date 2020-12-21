Eti Bakır, İngiliz ICoNiChem'i satın aldı

Türk madencilik şirketi Eti Bakır, GIL Investments'tan 2016 yılında aldığı destek sonrasında işleme kapasitesini geliştiren, inorganik kobalt ve nikel kimyasalı üreticisi İngiliz kimya şirketi ICoNiChem'i satın aldı.

Eti Bakır, gerçekleştirilen satın alma ile kobalt madenini hem çıkaracak hem de işleyerek son kullanıcılara satabilecek.

ICoNiChem'in eti Bakır'a satışını tamamlamış olmaktan mutlu olduklarını söyleyen GIL Investments Direktörü Trevor Middleton, "Bu şirket ile son 5 yıldır birlikte çalışmaktan keyif aldım ve bu satın alma ile Eti Bakır iyi bir stratejik hamle yaparken, ICoNiChem kayda değer bir büyüme sağlayacak" dedi.

Eti Bakır Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "ICoNiChem satın almasını tamamladığımız için mutluyuz. Gelecek yıllar içinde kobalt bazlı kimyasallara talep artacağı öngörülüyor. Bizim madencilik faaliyetlerimiz ve ICoNiChem'in kobalt işleme operasyonu birleştiğinde artan talebe yönelik olarak iyi bir pozisyon almış olacağız" dedi.