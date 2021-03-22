Eti Maden, bu yıl 1 milyar dolar ihracat hedefledi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, 2016’da 706 milyon dolar olan ihracat rakamlarını 2017 yılında 880 milyon dolara, 2018’de 1 milyar dolara çıkardıklarını ifade ederek, “2019’da 770 milyon dolara düşen ihracatımız pandemi sürecinde 640 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021’de Eti Maden tarihinin en yüksek satışını ve en yüksek cirosuna ulaşacak. Dünyadan gelen siparişler bunu gösteriyor. Bu yıl ürettiğimizin tamamını satıp 1 milyar doların üzerinde bor ihracatı gerçekleştireceğiz’’ dedi. Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Finans Derneği tarafından online düzenlenen moderatörlüğünü Dr. Tunay Belen’in üstlendiği ‘’Dünyada Bor Lideri Olmak ve Lider Kalmak’’ konulu toplantıya katıldı. Geçmişte tonu 150 dolar olan boru bugün 500 dolardan sattıklarını anlatan Serkan Keleşer, bu satışı 600-700 dolara daha sonra da yüksek teknoloji kullanarak katma değerli ürün üretip 3-4 bin dolara satmayı hedefl ediklerini söyledi. Serkan Keleşer, şöyle devam etti.

‘’2019'da temeli atılan Bandırma Bor Karbür tesisinde 2021 yıl sonu performans testlerine başlayacağız ve 2022’de de açacağız. Böylelikle dünya piyasalarına tonu 25-30 bin dolardan katma değerli ürün satabileceğiz. Savunma sanayinde zırh ürünlerini ise 300 bin dolara satabileceğiz. Bor yataklarında lityumu yıllık 600 tona çıkarmayı hedefl edik.’’

Borlu temizlik ürünleri 850 milyon



Eti Maden’in 2019’da bor katkılı temizlik ürünü ile temizleme mendiliyle temizlik piyasasına girdiklerini anlatan Serkan Keleşer, deterjan gibi ürünlerin içinde kimyasallar bulunduğunu, Eti Maden’in ürettiği bor içerikli temizlik ürünlerinde kimyasal olmadığına dikkat çekti. Keleşer, "Temizlik ürünlerimizin anti alerjik özelliği var, tamamen doğal. Deterjanımız kokmuyor. Optik parlatıcı yok. Bor içerikli temizlik ürünleri arttı, bu sayede de Türkiye ekonomisinin 850 milyon lira tasarruf sağlamasına katkı yaptık.’’