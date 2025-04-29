Eti Maden’den tüm zamanların satış geliri rekoru

Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydın TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda yaptığı sunumda , kurumun 2024 yılına ait üretim, yatırım ve satış performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, Eti Maden’in izlediği üretim, yatırım ve satış politikaları sayesinde 2024 yılında önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

“Eti Maden'in üretim, yatırım ve satış politikaları ile 2024 yılında 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri elde edilmiştir" diyen Aydın, ulaşılan rakamın tüm zamanların satış geliri rekoru olduğunu duyurarak ülke ekonomisine yapılan katkının daha da arttığı söyledi.