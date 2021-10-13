Eti'de Satış Grup Başkanlığı’na Ercan Öz getirildi

Eti'de Satış Grup Başkanlığı görevine Ercan Öz atandı. Profesyonel iş tecrübesiyle uzun yıllar farklı firmaların çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan Öz, Eti'nin satış stratejilerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan ve hızlı tüketim sektöründeki kariyerine 1997 yılında Pepsi Bottling Group'ta Rut Yöneticisi olarak başlayan Öz, 1999-2001 yıllarında Coca-Cola'da Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2001-2010 yılları arasında Frito-Lay şirketinde farklı görevlerde yer alan Öz, 2010-2017 yılları arasında ise Danone'de farklı birimlerde yöneticilik yaptı. 2017 yılında Getir'in ortakları arasında yer alan Öz, 2017-2021 yılları arasında ise Düzey Pazarlama'da Genel Müdür olarak görev yaptı.