ETi’den dünya çapında bir ilk: “Dünya Klasmanında Üretim” Ödülü

ETi, Japon JIPM tarafından verilen Toplam Üretken Yönetim Ödülleri’nde en üst seviye olan “Dünya Klasmanında Üretim” (WCM) ödülünü kazanan unlu mamuller ve çikolata sektöründeki ilk şirket oldu.

Şirketin Eskişehir’deki Kek Fabrikası’nda uygulanan verimlilik ve mükemmellik yönetimi sayesinde elde edilen bu başarı, ETi’nin üretim süreçlerindeki kalite ve sürdürülebilirlik odağını uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.

22 ödülle verimlilik yolculuğu sürüyor

ETi, bugüne kadar JIPM tarafından verilen toplam 22 TPM ödülüne layık görülürken, son olarak WCM seviyesiyle sektörde küresel ölçekte bir ilke imza attı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Kraker Fabrikası ise “3. Seviye TPM Özel Ödülü”nü alırken, şirketin Romanya’daki üretim tesisi ETi Craiova, ilk kez “1. Seviye TPM Mükemmellik Ödülü”ne layık görüldü.

“TPM, iş yapış biçimimize dönüşmüş durumda”

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Unlu mamuller ve çikolata sektöründe WCM ödülünü alan ilk şirket olmak büyük bir gurur. Bu başarı, TPM’yi bir sistem olmanın ötesinde, kültür haline getiren tüm çalışanlarımızın ortak emeğidir” dedi.

TPM felsefesini 22 yıldır uyguladıklarını belirten Öz, şirket içinde sürekli iyileştirme ve öğrenmeye dayalı bir yaklaşımın benimsendiğini vurgulayarak, “Her çalışanımız işini bir adım öteye nasıl taşırız anlayışıyla hareket ediyor. Bu kültür, verimliliğimizi artırırken, yenilikçi ürün portföyümüzle pazardaki gücümüzü de pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Ekosistem dönüşümüne liderlik hedefi

TPM sistemini yalnızca iç operasyonlarla sınırlı tutmadıklarını belirten Öz, “Tedarikçilerimizle ortak Kaizen projeleri yürütüyor, onların süreçlerini de geliştiriyoruz. Böylece tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlıyoruz” dedi.

Ayrıca edindikleri deneyimleri üniversiteler, sektörel seminerler ve TPM uygulamayı hedefleyen firmalarla paylaşarak, üretim ekosisteminin dönüşümüne katkı sunduklarını ifade etti.

Zorlu kriterlerle gelen WCM seviyesi

TPM, sıfır arıza, sıfır kusurlu ürün ve sıfır iş kazası hedefiyle yürütülen, tüm çalışan katılımına dayalı bir Japon üretim yönetim sistemi olarak öne çıkıyor. JIPM tarafından yürütülen denetim süreci ise beş seviyeden oluşuyor ve her seviye yaklaşık üç yıl süren çalışmalar sonucunda elde ediliyor. ETi, altı aylık yoğun denetim sürecinin ardından en üst seviye olan “Dünya Klasmanında Üretim” düzeyine yükseldi.