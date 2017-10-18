Eti'nin kurucusu Firuz Kanatlı vefat etti

18 Ekim 2017

Eti’nin kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, 85 yaşında Eskişehir’de hayata veda etti. Firuz Kanatlı’nın cenazesi 21 Ekim Cumartesi günü Eskişehir Gümülcine Camii’nde öğle namazını müteakiben Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri mezarlığına defnedilecek.



1961 yılında Eti’nin temellerini atan Firuz Kanatlı, Türkiye’de unlu mamuller ve çikolata sektörünün gelişimine büyük emek verdi. İşini her zaman büyük bir aşkla ve heyecanla yapan Kanatlı, Eskişehir’de kurduğu şirketini sanayici işadamı kimliği, vizyoner yaklaşımı ve teknolojiye verdiği önemle Türkiye’nin lider gıda üreticilerinden biri haline getirdi. Bisküvi ve çikolata sektöründe modern makinalarla üretim yapılmasından sayısız ürünün tüketicilere ilk defa sunulmasına kadar pek çok konuda sektöre öncülük etti.

Firuz Kanatlı, Eti’nin geliştirdiği bisküvi makinaları ile unlu mamul sektörünün gelişimine büyük katkı sağladı. Hayırseverliği, çalışkanlığı ve mütevazi kişiliği ile tanınan Kanatlı, Eti’nin temellerinin atıldığı Eskişehir ekonomisi ve sosyo-kültürel hayatında büyük rol oynadı.

ETİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanatlı'nın cenazesi 21 Ekim Cumartesi günü Eskişehir Gümülcine Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri mezarlığına defnedilecek.

Firuz Kanatlı Kimdir?

Firuz Kanatlı, 1932 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Firuz Kanatlı, İsviçre Cenevre Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına, babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası'nda başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Kendi işini yapma hayali Firuz Kanatlı'yı iş dalı aramaya yöneltti.

Eskişehir’in Anadolu’daki merkezi konumu ve kentte bulunan Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası gibi olumlu faktörleri değerlendirerek bisküvi fabrikası kurma yönünde harekete geçti. 1961 yılında temelleri atılan Eti Bisküvi, 1962 yılında üretime başladı. O dönemde sadece İstanbul’da üretimi gerçekleştirilen bisküvi üretimi, Eti ile birlikte Anadolu’ya taşınmış oldu.

Büyük bir heyecanla hayatını işine adayan Firuz Kanatlı, sektörde modern makinalarla üretim yapılmasına, fırın ve tesis teknolojisinin gelişimine, Türkiye’de ilk sınai tipi kek üretiminin gerçekleşmesine öncülük etti.