Euro Gıda, organik ürünlerle ihracatını artıracak

Her türlü turşu, konserve ve sosların üretimini yapan Euro Gıda, ürünlerini ağırlıklı olarak cam kavanoz olmak üzere, teneke, pet ve dünyada yüksek talep gören pouch ambalajlarında sunuyor.

Söz konusu ürünleri yurtiçinin yanı sıra yurtdışında 40 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Euro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Önen, “Bu yıl özellikle organik ürün ekimi ve üretilmesi konusunda kapsamlı çalışmalarımız oldu. 2021 yılı itibarıyla tüketicilerimizin beğenisine organik ürünlerimizi sunacağız.” dedi.

İzmir Kemalpaşa’da 79 dönüm arazide kurulu tesislerinin Avrupa’da ilk 5’te yer aldığını ifade eden Önen, saatte 60 bin kavanoz pastörizasyon kapasitesi ve otomatik salatalık dolum hatlarının bulunduğunu aktardı.

Ayrıca 6 bin ton kapasiteli fermantasyon tankları ile gıda sektöründe önde gelen firmalar arasında yer aldıklarını ifade eden Önen, “Tesisimizde yaklaşık 200 kişilik beyaz ve mavi yakadan oluşan kadronun yanı sıra mevsimlik çalışanlarla birlikte 1000 üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Firma olarak aynı zamanda sözleşmeli 4 bin çiftçi ile çalışıyoruz.” bilgisini verdi.

Üretiminin yüzde 70’ni ihraç ediyor

Bünyelerinde bulunan Melis markalarıyla 2019 yılında Turquality programına dahil olduklarına değinen Önen, firmaların bünyesinde bulunan Pickerfresh ve Sunraised markalarıyla Amerika pazarına odaklandıklarını aktardı.

Üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyleyen Önen, “Kendi markalarımızın yanında uzun yıllardır dünyadaki en önemli perakendecileri için de Private Label üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Avrupa, en büyük pazarımız olmakla beraber, geniş ürün portföyümüz ile Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya pazarlarından da yoğun talep görüyoruz. Her türlü turşu ve konservenin yanı sıra sos grubu da ürün yelpazemizde yer alıyor.” diye konuştu.