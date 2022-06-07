EuroFresh, dört yeni ürünle portföyünü genişletti

EuroFresh, pişmeye hazır ‘Pirinç Karnabahar’ ve ‘Pirinç Brokoli’nin yanı sıra servise hazır ‘Marul Mix Salata’ ve ‘Yıkanmış Kıvırcık Marul’u yıkanmış, ayıklanmış ve paketlenmiş olarak satışa sundu.

Yıldız Ventures’ın yatırımcısı olduğu EuroFresh’in 100’ü aşkın ürünü arasında hem pişmeye hazır sebzeler hem de temizlenip doğranmış birçok çeşit salata yer alıyor.

“Ürünlerimizle atık ve su tüketimini azaltıyoruz”

Türkiye’nin değişik bölgelerinde bin dönümün üzerinde alanda ekim yapılan ürünlerden alımlar yaparak çiftçiyi desteklediklerini belirten EuroFresh Genel Müdürü Ahmet S. Kaplan, “Su tasarrufunun öneminin çok daha iyi anlaşıldığı günümüzde, ürünlerimizle hem evlerdeki hem iş yerlerindeki su israfının önüne geçiyoruz. Temizlenmiş, paketli sebze ve meyve ürünlerinin kullanımı sayesinde yüzde 80’e varan su tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda gıda atığını da önemli ölçüde azaltıyoruz. Kocaeli Çayırova’da bulunan 4 bin metrekare kapalı alanda, yüzde 80’i kadın olan 100’ü aşkın çalışanımızla, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen ürünlerimizi paketleyip ilk günkü tazeliğiyle tüketiciyle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi yaygın dağıtım ağımızla soğuk zincir kırılmadan binden fazla noktaya ulaştırabiliyoruz.” şeklinde konuştu.